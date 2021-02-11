"Ньюкасл" остался без Уилсона до апреля

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон пропустит до двух месяцев с надрывом задней поверхности бедра.

Эту травму Уилсон получил в победном для "Ньюкасла" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в прошлую субботу (3:2), будучи замененным еще в первом тайме.



Изначально главный тренер "сорок" Стив Брюс выразил надежду, что Каллум избежал серьезного повреждения, однако результаты углубленного обследования оказались неутешительными.



Как сообщает Daily Mail, Уилсон избежал операции, однако его восстановление растянется примерно на восемь недель — то есть до апреля.



Потеря Каллума станет колоссальным ударом по "Ньюкаслу", ведь 28-летний англичанин является лучшим бомбардиром "сорок" в этом сезоне, забив 10 голов в 21 матче Премьер-Лиги.