Парлор допускает, что "Арсенал" не попадет в топ-4 еще три года

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор считает, что у команды Микеля Артеты может уйти до трех лет, чтобы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Арсенал" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, выиграв только один из четырех последних матчей, однако Парлор верит в главного тренера "канониров" и призывает боссов своего бывшего клуба быть терпеливыми и щедрыми.



"Артета кое-чему научился у Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы, и я бы дал ему шанс. Ему может потребоваться пара трансферных окон — взгляните на Юргена Клоппа, который имел эту возможность. Он пришел в "Ливерпуль", где был план".



"Артета должен показать, что у него есть план, как двигаться вперед. Ему может потребоваться три года, чтобы начать претендовать на попадание в топ-4 или на участие в чемпионской гонке".



"Мы знаем, что деньги упрощают этот процесс, и как раз здесь слово за руководством. Если они считают Артету правильным человеком, то, пожалуйста, дайте ему шанс, выделив чуть больше денег", — сообщил Парлор talkSPORT.