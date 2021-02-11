Защитник "Челси" Тиаго Силва вспомнил, как провел полгода в российской больнице, где у него в палате из всех удобств была только дырка в полу.

В свои 36 лет Силва блистает в Премьер-Лиге, до этого с успехом поиграв за ПСЖ и "Милан". Однако была в карьере Тиаго и черная полоса, которая связана с пребыванием в московском "Динамо" в сезоне 2005/06.



Уехав выступать в Россию, Силва заболел туберкулезом, из-за чего едва не умер.



"Когда мне показали снимки, одно из моих легких было полностью белым. И зараза уже распространялась на второе легкое, поэтому доктор сказал, что меня немедленно госпитализируют на четыре месяца. Это очень тяжело ударило по мне. Я оказался в очень маленькой палате, где не было душа — только дырка в полу".



"В конце концов я провел там не четыре месяца, а шесть. Первые три мне нельзя ни с кем видеться".



"Моя мама и девушка прилетели в Россию. Вообще-то, Изабель прилетела, чтобы порвать со мной, но что-то пошло не так! Она бросила все в Бразилии, и мы до сих пор вместе. Ее присутствие дало мне так много сил. Только Бог знает, что случилось бы, если бы она ушла от меня".



"Спустя шесть месяцев я смог покинуть госпиталь, но я все еще не был здоров. В то время жизненно важное вмешательство совершил тренер "Динамо" Иво Вортманн, который также был моим тренером в "Жувентуде".



"Он и мой агент не позволили доктору отправить меня на операцию, чтобы удалить часть легкого. Я вернулся в Португалию, где у меня квартира, и продолжил реабилитацию там".



"Специалист по лечению туберкулеза рекомендовал мне ходить по полчаса пешком по утрам, пока я не устану, а затем повторять".



"Изабель поехала со мной на велосипеде — но я не смог крутить педали и пяти минут. Я чувствовал себя обессилевшим".



"Однако я не останавливался — мало-помалу мое состояние улучшалось, затем я приступил к пробежкам. Спустя три месяца я исцелился", — сообщил Силва FourFourTwo.