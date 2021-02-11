Силва вспомнил, как провел полгода в российской больнице

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва вспомнил, как провел полгода в российской больнице, где у него в палате из всех удобств была только дырка в полу.

В свои 36 лет Силва блистает в Премьер-Лиге, до этого с успехом поиграв за ПСЖ и "Милан". Однако была в карьере Тиаго и черная полоса, которая связана с пребыванием в московском "Динамо" в сезоне 2005/06.

Уехав выступать в Россию, Силва заболел туберкулезом, из-за чего едва не умер.

"Когда мне показали снимки, одно из моих легких было полностью белым. И зараза уже распространялась на второе легкое, поэтому доктор сказал, что меня немедленно госпитализируют на четыре месяца. Это очень тяжело ударило по мне. Я оказался в очень маленькой палате, где не было душа — только дырка в полу".

"В конце концов я провел там не четыре месяца, а шесть. Первые три мне нельзя ни с кем видеться".

"Моя мама и девушка прилетели в Россию. Вообще-то, Изабель прилетела, чтобы порвать со мной, но что-то пошло не так! Она бросила все в Бразилии, и мы до сих пор вместе. Ее присутствие дало мне так много сил. Только Бог знает, что случилось бы, если бы она ушла от меня".

"Спустя шесть месяцев я смог покинуть госпиталь, но я все еще не был здоров. В то время жизненно важное вмешательство совершил тренер "Динамо" Иво Вортманн, который также был моим тренером в "Жувентуде".

"Он и мой агент не позволили доктору отправить меня на операцию, чтобы удалить часть легкого. Я вернулся в Португалию, где у меня квартира, и продолжил реабилитацию там".

"Специалист по лечению туберкулеза рекомендовал мне ходить по полчаса пешком по утрам, пока я не устану, а затем повторять".

"Изабель поехала со мной на велосипеде — но я не смог крутить педали и пяти минут. Я чувствовал себя обессилевшим".

"Однако я не останавливался — мало-помалу мое состояние улучшалось, затем я приступил к пробежкам. Спустя три месяца я исцелился", — сообщил Силва FourFourTwo.


Метки Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 11.02.2021 12:16 # elprimer
    По идее он не должен был выжить. Вся соль российской медицины, устранение больных и хилых.

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  2. kos9k 11.02.2021 12:10 # kos9k
    обычная больница великой и могучей рассеюшки

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  3. shamil-95 11.02.2021 11:27 # shamil-95
    Мдаа, Рашка такая

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  4. liverbro 11.02.2021 11:09 # liverbro
    Уже новостей не осталось?это очень старое интервью!мижухло, проснись,а то обгадишься

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  5. superbucha 11.02.2021 11:03 # superbucha
    В другой больнице ты бы сдох

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