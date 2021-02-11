Силва вспомнил, как провел полгода в российской больнице
Защитник "Челси" Тиаго Силва вспомнил, как провел полгода в российской больнице, где у него в палате из всех удобств была только дырка в полу.
В свои 36 лет Силва блистает в Премьер-Лиге, до этого с успехом поиграв за ПСЖ и "Милан". Однако была в карьере Тиаго и черная полоса, которая связана с пребыванием в московском "Динамо" в сезоне 2005/06.
Уехав выступать в Россию, Силва заболел туберкулезом, из-за чего едва не умер.
"Когда мне показали снимки, одно из моих легких было полностью белым. И зараза уже распространялась на второе легкое, поэтому доктор сказал, что меня немедленно госпитализируют на четыре месяца. Это очень тяжело ударило по мне. Я оказался в очень маленькой палате, где не было душа — только дырка в полу".
"В конце концов я провел там не четыре месяца, а шесть. Первые три мне нельзя ни с кем видеться".
"Моя мама и девушка прилетели в Россию. Вообще-то, Изабель прилетела, чтобы порвать со мной, но что-то пошло не так! Она бросила все в Бразилии, и мы до сих пор вместе. Ее присутствие дало мне так много сил. Только Бог знает, что случилось бы, если бы она ушла от меня".
"Спустя шесть месяцев я смог покинуть госпиталь, но я все еще не был здоров. В то время жизненно важное вмешательство совершил тренер "Динамо" Иво Вортманн, который также был моим тренером в "Жувентуде".
"Он и мой агент не позволили доктору отправить меня на операцию, чтобы удалить часть легкого. Я вернулся в Португалию, где у меня квартира, и продолжил реабилитацию там".
"Специалист по лечению туберкулеза рекомендовал мне ходить по полчаса пешком по утрам, пока я не устану, а затем повторять".
"Изабель поехала со мной на велосипеде — но я не смог крутить педали и пяти минут. Я чувствовал себя обессилевшим".
"Однако я не останавливался — мало-помалу мое состояние улучшалось, затем я приступил к пробежкам. Спустя три месяца я исцелился", — сообщил Силва FourFourTwo.
11.02.2021 11:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По идее он не должен был выжить. Вся соль российской медицины, устранение больных и хилых.
(ответить)
обычная больница великой и могучей рассеюшки
(ответить)
Мдаа, Рашка такая
(ответить)
Уже новостей не осталось?это очень старое интервью!мижухло, проснись,а то обгадишься
(ответить)
В другой больнице ты бы сдох
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий