Соломон подтвердил интерес из Премьер-Лиги
Вингер "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон подтвердил, что уже договаривается о своем переезде в Премьер-Лигу.
Напомним, еще в прошлом месяце пресса сообщала об интересе к 21-летнему Соломону со стороны "Арсенала".
Манор, забивший пять голов за "Шахтер" в этом сезоне, подтверждает интерес из Премьер-Лиги, однако в Англии у него есть более чем один вариант.
"Мы ведем переговоры с командами из Англии. Летом кое-что может случиться".
"Моя мечта — играть в Англии, и похоже на то, что это наиболее реалистичный сценарий для меня. Кроме того, команды из Англии могут заплатить за меня", — сообщил Соломон израильскому телеканалу Sport5.
11.02.2021 10:00
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