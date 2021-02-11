Соломон подтвердил интерес из Премьер-Лиги

Вингер "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон подтвердил, что уже договаривается о своем переезде в Премьер-Лигу.

Напомним, еще в прошлом месяце пресса сообщала об интересе к 21-летнему Соломону со стороны "Арсенала".



Манор, забивший пять голов за "Шахтер" в этом сезоне, подтверждает интерес из Премьер-Лиги, однако в Англии у него есть более чем один вариант.



"Мы ведем переговоры с командами из Англии. Летом кое-что может случиться".



"Моя мечта — играть в Англии, и похоже на то, что это наиболее реалистичный сценарий для меня. Кроме того, команды из Англии могут заплатить за меня", — сообщил Соломон израильскому телеканалу Sport5.