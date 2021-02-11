Тухель: "Кепа начнет с чистого листа"

Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что голкипер Кепа Аррисабалага получит возможность все начать с чистого листа.

В 2018 году Кепа перебрался в "Челси" из "Атлетика" как самый дорогой голкипер в мире — 71.6 млн. фунтов. Эта инвестиция пока что выглядит провальной, учитывая низкое качество игры испанца.



В этом сезоне Кепа вчистую проигрывает конкуренцию Эдуару Менди, приняв участие только в шести матчах за "синих". При этом в четырех из них 26-летний голкипер совершал результативные ошибки.



Однако Тухель готов закрыть глаза на то, что было до него. Кепа начнет с чистого листа и первый свой шанс при новом рулевом получит в четверг против "Барнсли" в Кубке Англии.



"Мы посмотрели на его ситуацию и на некоторые сложности, что у него были в спортивном отношении. Возможно, обстоятельства его трансфера тоже слегка легли на его плечи".



"Хорошая для него вещь заключается в том, что это новое начало для него, потому что у меня нет предыдущей истории взаимоотношений с ним. Голкипер — это особенная позиция. Если ты совершаешь ошибки, каждый видит их и говорит о них, поэтому тебе требуется большая сила духа и мастерство. Я вижу это во всех наших голкиперах. Я абсолютно уверен, что ему по силам изменить свою ситуацию".



"У него будет шанс в четверг, и я надеюсь, он не перестарается. Я хочу, чтобы он провел нормальный матч. Он не должен показывать мне или кому-либо, что он готов быть номером один сборной Испании", — цитирует Тухеля The Guardian.