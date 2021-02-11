Рюдигер: "Тухель знает, чего хочет"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер поделился своей радостью от прихода Томаса Тухеля на должность главного тренера, заодно упрекнув Фрэнка Лэмпарда.

На старте этого сезона Рюдигер угодил в опалу к Лэмпарду и начал играть лишь после того, как закрылось трансферное окно.



Впрочем, игровое время Антонио все равно было ограничено, и немецкий защитник толком не понимал, как Лэмпард хочет играть. Теперь все совершенно по-другому.



"Тухель знает, чего хочет, и это главное впечатление, которое он произвел на меня. У него есть определенный стиль футбола, который приятен многим игрокам. Это находит отражение на последних результатах. Он хорошо начал здесь".



"В конце концов, будучи футболистом, ты хочешь находиться на поле. Когда ты футболист, ты не можешь насытиться, ты хочешь больше, ты хочешь играть, так что его назначение стало позитивным событием для меня".



"Он хотел пригласить меня в ПСЖ летом, но за исключением этого мы не разговаривали. Я лишь однажды играл против него, поэтому мы не были знакомы друг с другом", — сообщил Рюдигер Sky Germany.