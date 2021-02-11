Бэйлу снова нездоровится

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему вингер Гарет Бэйл пропустил матч 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма".

31-летний Бэйл сыграл только 230 минут в Премьер-Лиге после того, как вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала".



Гарет так и не появился на замену против "Вест Бромвича" в воскресенье, а на "Гудисон Парк" в среду вечером даже не приехал, в связи с чем поползли слухи о том, что валлиец угодил в опалу к Моуриньо.



После поражения 5:4 Моуриньо развеял теорию заговора — причина гораздо банальнее.



"Будет лучше, если я сам об этом расскажу. Итак, мы играли против "Вест Бромвича" в воскресенье, и он не сыграл".



"В понедельник он меня слегка удивил, когда попросил отправить его на обследование, потому что у него возник дискомфорт в мышечной области".



"Так что он не тренировался в понедельник, затем тренировался с командой во вторник, но меня уведомили о его желании поработать пару дней с физиотерапевтами над укреплением проблемной области".



"Это и есть причина, почему он не приехал", — цитирует Моуриньо ESPN.