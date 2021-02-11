"Ливерпуль" выплатит рекордную юниорскую компенсацию за Эллиотта

Трибунал обязал "Ливерпуль" выплатить "Фулхэму" рекордную компенсацию за вингера Харви Эллиотта как за 16-летнего игрока.

Когда в 2019 году Эллиотт, которому на тот момент было 16 лет, перешел из "Фулхэма" в "Ливерпуль", два клуба не смогли договориться между собой о размере компенсации.



"Дачники" просили за самого молодого игрока в истории Премьер-Лиги почти 10 миллионов фунтов, "красные" предложили менее 1 млн. фунтов.



Данное дело было передано трибуналу, а затем Профессиональный футбольный комитет по компенсациям (Professional Football Compensation Committee) определил размер возмещения.



Как передает Evening Standard, "Ливерпуль" сразу заплатит "Фулхэму" 1.2 млн. фунтов. Еще на 500 тыс. фунтов "красные" раскошелятся, когда Харви подпишет два профессиональных контракта в своей карьере.



Остальные бонусы зависят от успехов Эллиотта на футбольном поле, и итоговая компенсация может составить около 4 млн. фунтов.



Наконец, "дачникам" положено 20 процентов с последующей продажи игрока "красными". Лондонский клуб в своем официальном заявлении сообщает, что остался "очень доволен" таким решением PFCC.



Добавим, этот сезон Эллиотт проводит в "Блэкберне" из Чемпионшипа на правах аренды.