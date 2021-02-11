"Эвертон" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии, взяв верх в матче с девятью голами

Феерическая 120-минутная перестрелка "Эвертона" и "Тоттенхэма" завершилась победой мерсисайдской команды со счетом 5:4.

Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третьей минуте. Сон Хен Мин подал угловой, а Давинсон Санчес головой сбросил мяч в ворота — 0:1.



Вскоре "ириски" пришли в себя и помчались отыгрываться. Хорошие удары нанесли Бен Годфри и Доминик Калверт-Левин, но голкипер "шпор" Уго Льорис оба раза сыграл блестяще.



"Эвертон" оставлял много свободного пространства, поэтому у "Тоттенхэма" тоже появлялись возможности для атак, однако Робин Ольсен действовал под стать Льорису.



И все-таки хозяева были настойчивее. На 36-й минуте Калверт-Левин пушечным ударом с острого угла прошил руки Льориса — 1:1.



Спустя две минуты Ришарлисон ударом низом с линии штрафной вывел "ирисок" вперед — 2:1. А затем Пьер-Эмиль Хейбьерг сзади задел Калверт-Левина в своей штрафной, и Гульфи Сигурдссон реализовал назначенный пенальти — 3:1.



Концовка первого тайма была испорчена для "Эвертона" тем, что Эрик Ламела с края вратарской подсек мяч перед Ольсеном, вернув "шпор" в игру — 3:2.



Второй тайм начался для "ирисок" еще менее приятно, чем закончился первый. Сперва Калверт-Левин получил травму и был заменен. А затем "шпоры" подали угловой, Алдервейрелд пробил головой, и хотя Ольсен остановил мяч, Санчес тут же сыграл на добивании — 3:3.



Хозяева выглядели неважно и моментов не создавали, однако на 68-й минуте им удалось вновь выйти вперед. Получив пас от Сигурдссона, Ришарлисон ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 4:3.



Дальше "ириски" принялись играть на удержание, но на 83-й минуте их вновь подвела оборона при угловых. Ольсен вынес мяч после подачи от флажка, но во второй волне атаки Сон подал к дальней штанге, куда влетел Харри Кейн — 4:4.



Развязка наступила в экстра-таймах. На 97-й минуте Сигурдссон с подступов к штрафной выполнил мягкий заброс верхом на появившегося на замену Бернарда, который принял мяч и сильны ударом поразил ворота — 5:4.



У "Тоттенхэма" было более 20 минут, чтобы перевести игру к серии пенальти, однако силы были уже на исходе, и "Эвертон" удержал победный счет.



Помимо "ирисок", в четвертьфинал Кубка Англии также вышли "Лестер" и "Шеффилд Юнайтед", одержавшие минимальные победы над "Брайтоном" и "Бристоль Сити".



"Эвертон" — "Тоттенхэм" — 5:4 (3:2) после экстра-таймов



Голы: Калверт-Левин 36, Ришарлисон 38, 68, Бернард 97 — Сигурдсон 43 — Санчес 3, 57, Ламела 45, Кейн 83



"Эвертон": Ольсен, Кин, Годфри, Динь (Холгейт 107), Мина, Дукуре, Ивоби (Бернард 70), Дэвис, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Левин (Коулмен 55).



"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти (Сиссоко 99), Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Хейбьерг, Ндомбеле (Уинкс 90), Ламела (Винисиус 98), Бергвейн (Кейн 53), Моура (Алли 77), Сон.



Предупреждения: Мина, Сигурдссон, Ришарлисон, Динь — Алли, Кейн, Уинкс.



"Лестер" — "Брайтон" —1:0 (0:0)



Гол: Ихеаначо 90.



"Шеффилд Юнайтед" — "Бристоль Сити" —1:0 (0:0)



Гол: Шарп 66 (пен).