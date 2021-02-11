МЮ готов потратиться на защитника или нападающего

"Манчестер Юнайтед" готов потратить существенную сумму денег на игрока одной из двух позиций в летнее трансферное окно.

Прошлым летом трансферной целью номер один для "Юнайтед" был Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", однако с тех пор "красные дьяволы" значительно охладели к английскому вингеру, а вдобавок купили Амада Диалло.



По информации Manchester Evening News, у "Юнайтед" действительно произошла смена приоритетов. В данный момент "дьяволы" задумываются об укреплении центра обороны или позиции форварда.



Выбор между приглашением центрального защитника и форварда "Юнайтед" сделает в зависимости от того, как сложится остаток сезона. Прямо сейчас команда Оле Гуннара Сульшера испытывает проблемы на обоих концах поля.



В 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" пропустил 30 голов — больше всех в верхней половине таблицы и только на шесть голов меньше, чем за всю прошлую кампанию.



Впереди у "Юнайтед" в этом сезоне появился Эдинсон Кавани, однако на этой неделе уругвайцу исполняется уже 34, а ни Маркус Рэшфорд, ни Антони Мартиаль толком не проявляют себя в качестве центральных нападающих.



Можно предположить, что среди регулярно забивающих форвардов приоритетной целью Сульшера остается Эрлинг Холанд, тогда как к защитникам, которых сватают в "Юнайтед", относят Дайо Упамекано, Рафаэля Варана и Калиду Кулибали.