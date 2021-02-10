"Сити" одержал рекордную 15-ю победу подряд
Легко победив "Суонси" со счетом 1:3 в Кубке Англии, "Манчестер Сити" стал первой в истории командой высшего английского дивизиона, сумевшей выиграть 15 матчей кряду с учетом всех соревнований.
Уже в самом начале матча нападающий "горожан" Габриэль Жезус размял голкипера "лебедей" Фредди Вудмана. Этим гости не ограничились, забрав мяч под свой контроль и продолжив пристреливаться.
Хозяева вроде бы выдерживали это давление, но на 30-й минуте Вудман и компания допустили осечку. Кайл Уолкер сделал передачу низом с правого фланга к воротам, где двое игроков "Сити" не успели на мяч, и тот спокойно заскочил в дальний угол — 0:1.
Не сумев сделать счет комфортным до перерыва, "горожане" легко справились с этим в начале второго тайма. Получив разрезающую передачу от Родри, Рахим Стерлинг свободно вошел в штрафную и закатил мяч в ворота — 0:2. А затем Бернарду Силва сделал скидку головой на Жезуса, который укротил мяч, одновременно развернувшись на 180 градусов, и поразил цель — 0:3.
Игра была сделана. Затем последовали многочисленные замены с обеих сторон, а на 77-й минуте "Суонси" слегка подсластил свою пилюлю. Моргану Уиттакеру было позволено принять мяч в штрафной и с левой ноги поразить ворота Зака Стеффена — 1:3.
"Сити" одержал довольно легкую победу, при этом особо не напрягаясь и сыграв на малую долю от своих возможностей. Теперь "горожане" ожидают назначенную на четверг жеребьевку.
"Суонси" – "Манчестер Сити" — 1:3 (0:1)
Голы: Уиттакер 77 — Уолкер 30, Стерлинг 47, Жезус 50.
"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Менди, Родри (Родри 72), Гюндоган (Дойл 57), Силва (Фоден 66), Торрес, Стерлинг (Махрез 56), Жезус.
10.02.2021 22:25
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Последние комментарии:
Короли как всегда на высоте!
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Вопрос: 0 финалов лч угадайте какой клуб
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0 финал лч, это как считать обводки. 15побед к ряду=20 обводок за матч.
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КОРОЛИ!!!
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Крутое достижение,молодцы че
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Всего 1 коммент под новостью о рекорде сити, мощно.
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лестер - брайтон
https://reddi.soccerstreams.net/event/leicester-city-brighton-&;-hove-albion-live-stream/592012
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05.12.2020 20:17 # удалить
mc-od
Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1
08.02.2021 13:50 # удалить
mc-od
Все как я и предсказывал.)) КОРОЛИ на троне!
P.S. Кстати, наверное большинство здешних неадекватов не в курсе, но новый год (год Быка) вступит в свои права на этой неделе, точнее 12 февраля. В связи с чем хочу поздравить всех адекватов фупли с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, денег и любви! C'mon KPACUBO! ))
Источник: http://fapl.ru/posts/83958/?c=1
Кароч, всем добра! ))
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"Манчестер Сити" стал первой в истории командой высшего английского дивизиона, сумевшей выиграть 15 матчей кряду с учетом всех соревнований.
Источник: http://fapl.ru/posts/84009/
C'mon КОРОЛИ! C'mon KPACUBO!
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