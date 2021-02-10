"Сити" одержал рекордную 15-ю победу подряд

Рахим Стерлинг Легко победив "Суонси" со счетом 1:3 в Кубке Англии, "Манчестер Сити" стал первой в истории командой высшего английского дивизиона, сумевшей выиграть 15 матчей кряду с учетом всех соревнований.

Уже в самом начале матча нападающий "горожан" Габриэль Жезус размял голкипера "лебедей" Фредди Вудмана. Этим гости не ограничились, забрав мяч под свой контроль и продолжив пристреливаться.

Хозяева вроде бы выдерживали это давление, но на 30-й минуте Вудман и компания допустили осечку. Кайл Уолкер сделал передачу низом с правого фланга к воротам, где двое игроков "Сити" не успели на мяч, и тот спокойно заскочил в дальний угол — 0:1.

Не сумев сделать счет комфортным до перерыва, "горожане" легко справились с этим в начале второго тайма. Получив разрезающую передачу от Родри, Рахим Стерлинг свободно вошел в штрафную и закатил мяч в ворота — 0:2. А затем Бернарду Силва сделал скидку головой на Жезуса, который укротил мяч, одновременно развернувшись на 180 градусов, и поразил цель — 0:3.

Игра была сделана. Затем последовали многочисленные замены с обеих сторон, а на 77-й минуте "Суонси" слегка подсластил свою пилюлю. Моргану Уиттакеру было позволено принять мяч в штрафной и с левой ноги поразить ворота Зака Стеффена — 1:3.

"Сити" одержал довольно легкую победу, при этом особо не напрягаясь и сыграв на малую долю от своих возможностей. Теперь "горожане" ожидают назначенную на четверг жеребьевку.

"Суонси" – "Манчестер Сити" — 1:3 (0:1)

Голы: Уиттакер 77 — Уолкер 30, Стерлинг 47, Жезус 50.

"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Менди, Родри (Родри 72), Гюндоган (Дойл 57), Силва (Фоден 66), Торрес, Стерлинг (Махрез 56), Жезус.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2021 22:25

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. cityland1978 10.02.2021 23:31 # cityland1978
    Короли как всегда на высоте!

    (ответить)

  2. faridmyu90 10.02.2021 23:27 # faridmyu90
    Вопрос: 0 финалов лч угадайте какой клуб

    (ответить)

  3. liverpo0ol 10.02.2021 23:15 # liverpo0ol
    0 финал лч, это как считать обводки. 15побед к ряду=20 обводок за матч.

    (ответить)

  4. mancityman 10.02.2021 23:09 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. liverbro 10.02.2021 23:06 # liverbro
    Крутое достижение,молодцы че

    (ответить)

  6. fanstevengerrard 10.02.2021 23:05 # fanstevengerrard
    Всего 1 коммент под новостью о рекорде сити, мощно.

    (ответить)

  7. superperez101 10.02.2021 22:53 # superperez101
    лестер - брайтон

    https://reddi.soccerstreams.net/event/leicester-city-brighton-&;-hove-albion-live-stream/592012

    (ответить)

  8. mc-od 10.02.2021 22:43 # mc-od
    05.12.2020 20:17 # удалить
    mc-od

    Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1

    08.02.2021 13:50 # удалить
    mc-od

    Все как я и предсказывал.)) КОРОЛИ на троне!

    P.S. Кстати, наверное большинство здешних неадекватов не в курсе, но новый год (год Быка) вступит в свои права на этой неделе, точнее 12 февраля. В связи с чем хочу поздравить всех адекватов фупли с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, денег и любви! C'mon KPACUBO! ))

    Источник: http://fapl.ru/posts/83958/?c=1

    Кароч, всем добра! ))

    (ответить)

  9. mc-od 10.02.2021 22:28 # mc-od
    "Манчестер Сити" стал первой в истории командой высшего английского дивизиона, сумевшей выиграть 15 матчей кряду с учетом всех соревнований.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84009/

    C'mon КОРОЛИ! C'mon KPACUBO!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: