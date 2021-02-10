"Сити" одержал рекордную 15-ю победу подряд

Легко победив "Суонси" со счетом 1:3 в Кубке Англии, "Манчестер Сити" стал первой в истории командой высшего английского дивизиона, сумевшей выиграть 15 матчей кряду с учетом всех соревнований.

Уже в самом начале матча нападающий "горожан" Габриэль Жезус размял голкипера "лебедей" Фредди Вудмана. Этим гости не ограничились, забрав мяч под свой контроль и продолжив пристреливаться.



Хозяева вроде бы выдерживали это давление, но на 30-й минуте Вудман и компания допустили осечку. Кайл Уолкер сделал передачу низом с правого фланга к воротам, где двое игроков "Сити" не успели на мяч, и тот спокойно заскочил в дальний угол — 0:1.



Не сумев сделать счет комфортным до перерыва, "горожане" легко справились с этим в начале второго тайма. Получив разрезающую передачу от Родри, Рахим Стерлинг свободно вошел в штрафную и закатил мяч в ворота — 0:2. А затем Бернарду Силва сделал скидку головой на Жезуса, который укротил мяч, одновременно развернувшись на 180 градусов, и поразил цель — 0:3.



Игра была сделана. Затем последовали многочисленные замены с обеих сторон, а на 77-й минуте "Суонси" слегка подсластил свою пилюлю. Моргану Уиттакеру было позволено принять мяч в штрафной и с левой ноги поразить ворота Зака Стеффена — 1:3.



"Сити" одержал довольно легкую победу, при этом особо не напрягаясь и сыграв на малую долю от своих возможностей. Теперь "горожане" ожидают назначенную на четверг жеребьевку.



"Суонси" – "Манчестер Сити" — 1:3 (0:1)



Голы: Уиттакер 77 — Уолкер 30, Стерлинг 47, Жезус 50.



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Менди, Родри (Родри 72), Гюндоган (Дойл 57), Силва (Фоден 66), Торрес, Стерлинг (Махрез 56), Жезус.