"Борнмут" выберет глвного тренера из Вагнера, Виейра, Терри и Вудгейта

Дэвид Вагнер "Борнмут" составил шорт-лист из четырех кандидатов на должность главного тренера.

На прошлой неделе "Борнмут" попрощался с Джейсоном Тиндаллом, который провел на своем посту полгода, и доверил команду на временной основе Джонатану Вудгейту.

При Вудгейте "вишенки" одержали победы над "Бирмингемом" в Чемпионшпе и "Бернли" в Кубке Англии, что сделало Джонатана одним из кандидатов на роль постоянного наставника.

Помимо Вудгейта, "Борнмут" также рассматривает кандидатуры Дэвида Вагнера, Патрика Виейра и Джона Терри. А вот уволенный недавно из "Челси" Фрэнк Лэмпард взял самоотвод.

По информации Daily Mail, в среду и четверг "Борнмут" провел собеседования со своими кандидатами по Zoom, планируя произвести назначение уже на этой неделе.

Sky Sports добавляет, что фаворитом "вишенок" все-таки является Вагнер, в сентябре 2020 уволенный из "Шальке-04".


Метки Борнмут, Вагнер, Виейра, Вудгейт, Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2021 22:00

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