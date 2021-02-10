"Борнмут" выберет глвного тренера из Вагнера, Виейра, Терри и Вудгейта

"Борнмут" составил шорт-лист из четырех кандидатов на должность главного тренера.

На прошлой неделе "Борнмут" попрощался с Джейсоном Тиндаллом, который провел на своем посту полгода, и доверил команду на временной основе Джонатану Вудгейту.



При Вудгейте "вишенки" одержали победы над "Бирмингемом" в Чемпионшпе и "Бернли" в Кубке Англии, что сделало Джонатана одним из кандидатов на роль постоянного наставника.



Помимо Вудгейта, "Борнмут" также рассматривает кандидатуры Дэвида Вагнера, Патрика Виейра и Джона Терри. А вот уволенный недавно из "Челси" Фрэнк Лэмпард взял самоотвод.



По информации Daily Mail, в среду и четверг "Борнмут" провел собеседования со своими кандидатами по Zoom, планируя произвести назначение уже на этой неделе.



Sky Sports добавляет, что фаворитом "вишенок" все-таки является Вагнер, в сентябре 2020 уволенный из "Шальке-04".