Диалло оштрафован на 42 тыс. фунтов за фальсификацию документов

Новичок "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло был оштрафован на 42 тысячи фунтов итальянскими властями за фальсификацию документов, которые позволили ему приехать в Европу из Африки.

Напомним, в прошлом месяце "Юнайтед" завершил приобретение Диалло у "Аталанты" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов. Амад все еще ожидает своего дебюта за "красных дьяволов", вчерашний матч Кубка Англии против "Вест Хэма" проведя на скамейке запасных.



Однако карьера Диалло могла бы пойти иным путем, если бы не обман. Итальянская Федерация футбола установила, что несколько лет назад Амад и его брат Хамед, выступающий за "Сассуоло" из Серии А, "использовали поддельные свидетельства о рождении, которые позволили им воссоединиться в Италии с фиктивными родителями".



За то, что Амад и Хамед обманным путем проникли в страну детьми, каждый из братьев Диалло был оштрафован на 42 тыс. фунтов.



Итальянская Федерация футбола также утверждает, что Амад Диалло Траоре — ненастоящее имя новичка "Юнайтед", а Хамед может и не быть братом ивуарийскому вингеру.



Когда в июле прошлого года юному футболисту исполнилось 18, он официально изменил свое имя, из которого пропало слово "Траоре", а в "Юнайтед" взял футболку с надписью "Амад".



По информации Daily Mail, "Юнайтед" был осведомлен о нюансах в документах Диалло и получил гарантии, что это никак не повлияет на карьеру Амада.