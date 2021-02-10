Тухель: "Канте — это подарок для тренера"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что предельно счастлив работать с полузащитником Нголо Канте.

Пропустив шесть матчей "Челси" из-за травмы задней поверхности бедра, по возвращении Канте помог "синим" одержать победы над "Тоттенхэмом" и "Шеффилд Юнайтед".



В четверг "Челси" играть против "Барнсли" в Кубке Англии, и это будет первое при Тухеле появление Канте в стартовом составе. Томас возлагает большие надежды на 29-летнего француза — и не только в этом матче.



"Думаю, Нголо подходит для планов любого тренера на планете. Я отчаянно хотел заполучить его в свою предыдущую команду. Он игрок "Челси", большой игрок "Челси" и один из лучших полузащитников в мире".



"Мне так повезло обладать им, и мне так повезло, что он снова в строю. Когда смотришь на его игру после травмы против "Тоттенхэма", то видишь, что он делал ровно то, что делает всегда. Он помогает каждому на поле с помощью своей поддержи, своего духа и своего мастерства".



"Если вы посмотрите на его шаг между матчем против "Тоттенхэма" и 20 минутами против "Шеффилд Юнайтед", то это был огромный шаг".



"Я очень, очень впечатлен. Я знаю его много лет, потому что мы оба являемся выходцами из французских клубов. Я наблюдал за ним по телевизору, а теперь я вижу его своими глазами. Я вижу, как он работает, насколько он скромен и что он дает команде, и это подарок для тренера, поэтому я суперсчастлив".



"Завтра он выйдет в старте. Он является очередным выдающимся игроком, в котором такой большой клуб, как "Челси", абсолютно нуждается", — цитирует Тухеля Sky Sports.