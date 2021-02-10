Тухель прокомментировал слухи насчет Упамекано и Холанда

Главный тренер "Челси" Томас Тухель отреагировал на слухи насчет интереса своего клуба к защитнику "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано и нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлигу Холанду.

Вскоре после назначения Тухеля стали появляться различные слухи о том, что "Челси" начал строить свои планы на летнее трансферное окно, и Упамекано с Холандом назывались в числе целей Томаса.



Однако Тухель отказался спекулировать на эту тему — и уважения к чужим игрокам и особенно своим.



"Я могу понять ваш интерес и интерес каждого фаната по этому поводу, мне и самому как фанату это всегда интересно. Но сейчас только февраль. Впереди еще долгий путь. Я не хочу публично рассуждать о других игроках, которые связаны контрактами с другими клубами".



Мы должны проявить уважение к ним и в первую очередь ко всем нашим игрокам. Мы думаем о своих защитниках и нападающих, а также о том, чтобы подстегивать их к пределу своих возможностей. Все остальное будет решаться за кулисами", — цитирует Тухеля ESPN.