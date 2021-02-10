Терри: "Маунт — будущий капитан "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри уверен, что полузащитник Мейсон Маунт станет капитаном "синим".

Маунт был одним из любимчиком и ключевых игроков Фрэнка Лэмпарда, предшественника Томаса Тухеля на посту главного тренера "Челси".



После увольнения Лэмпарда появились опасения насчет перспектив в клубе Маунта, который не получил места в стартовом составе на первый матч при Тухеле.



Однако Тухель быстро заверил, что рассчитывает на Маунта. Терри насчет будущего 21-летнего англичанина тоже спокоен.



"Мейсон Маунт — будущий капитан "Челси", 100 процентов".



"Он лучший игрок "Челси" в этом сезоне, если быть честным. Он отличный парень, он невероятно хорошо тренируется, он насквозь свой для "Челси" и демонстрирует лидерские качества".



"На мой взгляд, он станет капитаном "Челси" и сборной Англии", — цитирует Терри Daily Mail.