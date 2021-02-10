Терри: "Маунт — будущий капитан "Челси"

Мейсон Маунт Легенда "Челси" Джон Терри уверен, что полузащитник Мейсон Маунт станет капитаном "синим".

Маунт был одним из любимчиком и ключевых игроков Фрэнка Лэмпарда, предшественника Томаса Тухеля на посту главного тренера "Челси".

После увольнения Лэмпарда появились опасения насчет перспектив в клубе Маунта, который не получил места в стартовом составе на первый матч при Тухеле.

Однако Тухель быстро заверил, что рассчитывает на Маунта. Терри насчет будущего 21-летнего англичанина тоже спокоен.

"Мейсон Маунт — будущий капитан "Челси", 100 процентов".

"Он лучший игрок "Челси" в этом сезоне, если быть честным. Он отличный парень, он невероятно хорошо тренируется, он насквозь свой для "Челси" и демонстрирует лидерские качества".

"На мой взгляд, он станет капитаном "Челси" и сборной Англии", — цитирует Терри Daily Mail.


Метки капитаны, Маунт, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. yela 10.02.2021 18:30 # yela
    Ну Маунт здорово так улучшил свою игру. От паренька, который не пойми где играет до ключевого игрока команды. Энергии, как у Канте в лучшие годы.

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  2. ganinilyha 10.02.2021 18:20 # ganinilyha
    Капитаном сборной по традиции будет какой-нибудь лохич из ливера или пригорода

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  3. yamateh 10.02.2021 18:04 # yamateh
    Вот нафига делать такие вью? Чтоб он расслабился и зазнался?

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