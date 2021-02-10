Терри: "Маунт — будущий капитан "Челси"
Легенда "Челси" Джон Терри уверен, что полузащитник Мейсон Маунт станет капитаном "синим".
Маунт был одним из любимчиком и ключевых игроков Фрэнка Лэмпарда, предшественника Томаса Тухеля на посту главного тренера "Челси".
После увольнения Лэмпарда появились опасения насчет перспектив в клубе Маунта, который не получил места в стартовом составе на первый матч при Тухеле.
Однако Тухель быстро заверил, что рассчитывает на Маунта. Терри насчет будущего 21-летнего англичанина тоже спокоен.
"Мейсон Маунт — будущий капитан "Челси", 100 процентов".
"Он лучший игрок "Челси" в этом сезоне, если быть честным. Он отличный парень, он невероятно хорошо тренируется, он насквозь свой для "Челси" и демонстрирует лидерские качества".
"На мой взгляд, он станет капитаном "Челси" и сборной Англии", — цитирует Терри Daily Mail.
10.02.2021 18:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну Маунт здорово так улучшил свою игру. От паренька, который не пойми где играет до ключевого игрока команды. Энергии, как у Канте в лучшие годы.
(ответить)
Капитаном сборной по традиции будет какой-нибудь лохич из ливера или пригорода
(ответить)
Вот нафига делать такие вью? Чтоб он расслабился и зазнался?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий