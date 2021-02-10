Анчелотти ставит Кубок Англии в один ряд с титулом Премьер-Лиги

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что для него Кубок Англии равноценен титулу Премьер-Лиги.

В среду вечером "Эвертон" примет на своем поле "Тоттенхэм" в рамках 5-го раунда Кубка Англии, и Анчелотти возлагает большие надежды на это соревнование, победа в котором принесла бы "ирискам" их первый с 1995 года трофей.



"Нет другой такой страны, где бы внутренний кубковый турнир был бы так же важен, как Кубок Англии. Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок Германии не так важны. А здесь победа в Кубке Англии подобна победе в Премьер-Лиге".



"Победа в Кубке Англии — великолепная цель для нас. Мы мечтаем об этом. Достичь этого будет очень сложно, но история Кубка Англии говорит о том, что этот очень непредсказуемый турнир с непредсказуемыми результатами. Кроме того, это непредсказуемый сезон, поэтому мы должны надеяться", — цитирует Анчелотти The Guardian.