Моуриньо: "Кейн должен не ждать трофея, а сражаться за него"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его нападающий Харри Кейн не может просто сидеть и ждать, пока к нему придут трофеи.

К своим 27 годам Кейн заработал репутацию одного из лучших форвардов в мире, но до сих пор не завоевал ни одного командного трофея.



В этом сезоне у "Тоттенхэма" будет минимум одна такая возможность — 25 апреля "шпорам", которые также продолжают выступление в Кубке Англии и Лиге Европы, предстоит сыграть против "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.



Однако накануне матча Кубка Англии против "Эвертона" Моуриньо отказался обсуждать, действительно ли терпение жаждущего трофеев Кейна на исходе.



"Чтобы завоевать трофей, ему просто нужно выиграть один матч. Да, большой и сложный матч. Да, против команды, которая, наверное, выиграет Премьер-Лигу в этом году, так что нас ждет очень сложный финал".



"Однако это всего лишь один матч, победа в котором принесет тебе трофей. Вам следует спросить Харри, но я не думаю, что "ждет" — это правильное слово. Ты должен не ждать трофея, а сражаться за него".



"Однако это очень личное, и я думаю, будет правильно спросить его самого", — цитирует Моуриньо Sky Sports.