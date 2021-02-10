"Атлетико" примет "Челси" в Бухаресте

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Атлетико" и "Челси" был перенесен из Мадрида в Бухарест.

Как и большинство других английских клубов, выступающих в еврокубках, "Челси" не избежал переноса своего ближайшего выездного матча на нейтральное поле из-за коронавирусных ограничений, введенных странами Европы относительно друг друга.



Как сообщает официальный веб-сайт "Челси", во вторник, 23 февраля, команда Томаса Тухеля сыграет с "Атлетико" на Национальном стадионе в столице Румынии. При этом ответная встреча, как и планировалась, пройдет на "Стэмфорд Бридж" 17 марта.



Добавим, что выезд в Бухарест "Челси" совершит всего за пять дней до домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.