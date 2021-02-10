"Бернли" едва не выпустил дисквалифицированного игрока
"Бернли" едва не угодил в неловкую ситуацию, собираясь задействовать дисквалифицированного защитника Эрика Питерса в матче Кубка Англии против "Борнмута".
Изначально Питерс был назван в стартовом составе "бордовых" на матч 5-го раунда Кубка Англии накануне, однако в последний момент главному тренеру Шону Дайчу пришлось убрать Эрика из команды.
Дело в том, что Питерс получил по желтой карточке в обоих предыдущих раундах соревнования, а потому матч против "Борнмута" должен был пропустить из-за дисквалификации, но на "Терф Мур" об этом совершенно забыли.
На это упущение "бордовым" указал их соперник, и после матча, который "Бернли" все равно проиграл (0:2), Дайч сослался на "административную ошибку" и поблагодарил "вишенок" за "джентльменский поступок", сообщает Daily Mirror.
Добавим, если бы Питерс все-таки вышел на поле "Терф Мур" в понедельник, "Бернли" ожидало бы техническое поражение, независимо от исхода матча, но "Борнмут" решил поступить благородно и победил самостоятельно.
10.02.2021 13:00
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конечно, с идиотизмом "Аякса", который тупо забыл дозаявить только что купленного Аллера на еврокубки, это не сравнится, но всё же я не понимаю, как можно такое упускать из виду. в клубе ведь не один и не два человека работают.
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