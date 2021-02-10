"Бернли" едва не выпустил дисквалифицированного игрока

"Бернли" едва не угодил в неловкую ситуацию, собираясь задействовать дисквалифицированного защитника Эрика Питерса в матче Кубка Англии против "Борнмута".

Изначально Питерс был назван в стартовом составе "бордовых" на матч 5-го раунда Кубка Англии накануне, однако в последний момент главному тренеру Шону Дайчу пришлось убрать Эрика из команды.



Дело в том, что Питерс получил по желтой карточке в обоих предыдущих раундах соревнования, а потому матч против "Борнмута" должен был пропустить из-за дисквалификации, но на "Терф Мур" об этом совершенно забыли.



На это упущение "бордовым" указал их соперник, и после матча, который "Бернли" все равно проиграл (0:2), Дайч сослался на "административную ошибку" и поблагодарил "вишенок" за "джентльменский поступок", сообщает Daily Mirror.



Добавим, если бы Питерс все-таки вышел на поле "Терф Мур" в понедельник, "Бернли" ожидало бы техническое поражение, независимо от исхода матча, но "Борнмут" решил поступить благородно и победил самостоятельно.