Хьюз: "Игроки "Юнайтед" не доверяют Ван де Беку"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Марк Хьюз отметил, что полузащитник "красных дьяволов" Донни Ван де Бек не пользуется доверием партнеров по команде.

Накануне Ван де Бек дождался редкого шанса появиться в стартовом составе "Юнайтед". Донни вышел играть плеймейкера, предоставив отдых Бруну Фернандешу, однако Хьюз отмечает, что опорные полузащитники "дьяволов" предпочитали отдавать мяч напрямую нападающим, минуя голландца.



После одержанной в экстра-таймах победы 1:0 Хьюз подвел неутешительный для экс-игрока "Аякса" итог.



"Просто есть такое ощущение, что игроки "Юнайтед" не доверяют ему, когда разыгрывают мяч".



"Когда Фред или Матич держат мяч, они ищут глазами не его, а Рэшфорда, Мартиаля, Гринвуда. В первую очередь они думают, чтобы отдать пас им".



"Я не увидел, чтобы Ван де Бек хорошо двигался. Я не увидел этих проникновений на свободное пространства, хотя, думается, он должен хотеть этого".



"Он снова разочаровал. Он играет за "Манчестер Юнайтед", огромный клуб, и он должен показывать больше, чем показывает в данный момент", — сообщил Хьюз talkSPORT.