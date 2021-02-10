Гвардиола предупредил Фодена насчет возросших ожиданий

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил полузащитника Фила Фодена насчет возросших ожиданий.

20-летний Фоден великолепно проводит этот сезон, сыграв ключевую роль в 14-матчевой победной серии "Сити". В своих 10 последних выходах в старте Фил забил шесть голов и отдал три результативные передачи.



Фоден совершенно выдающимся образом сыграл против "Ливерпуля" в минувший уикенд, и Гвардиола спешит предупредить подопечного, что того ждет новый вызов в своей карьере — Фила больше не воспринимают как юниора и ждут чудес на регулярной основе.



"Теперь ему будет по-другому. Он должен быть спокойным и понимать, что его ждут сложные периоды. Все зависит от того, покорен ли он для этого".



"Мы еще посмотрим, совладает ли он с ожиданиями в таком возрасте. Теперь люди ждут от него исключительных вещей в каждом матче, а это самое сложное".



"Величайшие игроки не ограничивались одним великим матчем на "Энфилде". Они на стабильном уровне проводили пять лет, избегая травм и играя, играя, играя. Это следующая цель для Фила", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.