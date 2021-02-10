Каскарино: "Кейн может стать лучшим в мире, если покинет "Тоттенхэм"

Экс-нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что скоро Харри Кейну придется сделать выбор между завоеванием трофеев где-нибудь еще и обретением статуса легенды в своем нынешнем клубе.

Недавнее краткосрочное отсутствие Кейна с травмами лодыжки показало, как сильно команда Жозе Моуриньо зависит от Харри.



Однако Каскарино чувствует, что Кейну просто не реализовать свои амбиции в "Тоттенхэме", и решение может быть одно.



"Ему исполнится 28 в июле, и Бекхэм ушел в "Реал", когда ему было 28. Думаю, он должен посмотреть на свою нынешнюю команду".



"Что он выиграл с ней? Ответ: ничего. Он выиграл кучу наград за индивидуальные достижения, но он был на проигравшей стороне в финалах Кубка Лиги и Лиги Чемпионов".



"Все сводится к тому, действительно ли Харри хочет стать величайшим игроком "Тоттенхэма" всех времен? Разве это его главная цель? Я так не думаю. Думаю, он гораздо амбициознее".



"Будучи целеустремленным игроком, он, полагаю, хотел бы выступать в Лиге Чемпионов каждый сезон и сражаться за трофеи. Он достаточно хорош для этого".



"Лионель Месси и Криштиану Роналду приближаются к концу своих карьер. Левандовски на четыре года старше Харри. Так что у него есть возможность стать лучшим игроком в мире".



"В данный момент может показаться, что ему до этого далеко, учитывая его результативность как центрального нападающего, но у него есть все шансы".



"Харри предстоит принять важное решение. Думает ли он, что будет выигрывать трофеи с "Тоттенхэмом"? Я не верю, что это возможно".



"Не думайте, что завоевание Кубка Лиги удержит Харри Кейна. Ему нужны самые важные трофеи в мире".



"Он становился обладателем "Золотой бутсы" на Чемпионате Мира, он достоин сражаться за вершину таблицы и хочет делать это следующие пять или шесть лет".



"Представляет ли он это в "Тоттенхэме"? Я бы сказал, что, наверное, нет", — сообщил Каскарино talkSPORT.