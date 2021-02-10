Фердинанд раскритиковал МЮ за упущенную возможность побороться за титул

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал "красных дьяволов" за упущенную возможность вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

Как и большинство фанатов, на старте сезона Фердинанд не видел в "Юнайтед" претендента на титул Премьер-Лиги.



Тем не менее, в прошлом месяце "красные дьяволы" на некоторое время возглавили турнирную таблицу, и Рио расстраивает, что команда Оле Гуннара Сульшера не смогла ухватиться за этот шанс.



"Этому не может быть оправданий, ведь еще недавно "Манчестер Юнайтед" находился во главе лиги".



"Начиная этот сезон, мы не ожидали, что будем претендентом на титул. Мы так много уступили "Ливерпулю" в прошлом сезоне. Нельзя было ожидать, что все вмиг изменится, и мы выиграем лигу".



"Но я чувствую то же, что и другие фанаты. Ты видишь таблицу лиги, ты видишь результаты, и ты начинаешь испытывать восторг. Раз уж ты оказался в положении лидера, ты должен пользоваться этой возможностью".



"Проблема в том, что эта возможность ускользнула из наших рук. "Манчестер Сити", обладая своим опытом, почуял запах крови, собрался и ушел в отрыв".



"Юнайтед" словно запнулся и поперхнулся, у нас испортилась игра. Я вычеркиваю нас из чемпионской гонки, только если мы не выдадим серию результатов, изменим свои привычки и обретем стабильность".



"Однако у меня нет повода предположить, что мы способны одержать 10-15 побед подряд. Мы постоянно спотыкаемся. Мы будем в топ-4, вторыми или третьими", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.