Сульшер доволен игрой Мактоминея впереди

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил Скотта Мактоминея после очередного гола шотландского полузащитника.

Именно Мактоминей вывел "Юнайтед" в четвертьфинал Кубка Англии, появившись на замену и забив единственный гол в экстра-таймах матча 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" — 1:0.



Скотт в стиле заправского нападающего ворвался в штрафную и из района 11-метровой отметки нанес удар в касание после короткого паса от Маркуса Рэшфорда.



Теперь на счету 24-летнего Мактоминея уже семь голов в этом сезоне — больше, чем у Поля Погба, Фреда, Неманьи Матича и Донни Ван де Бека вместе взятых. Игра Скотта впереди очень радует Сульшера.



"Скотт очень, очень развил этот аспект своей игры в нынешнем сезоне. Конечно, мы стали чаще направлять его в чужую штрафную, раскрывая его качества. Вы сами видите, что он без колебаний выходит на эти позиции. Он очень хорошо бьет по мячу и очень хладнокровен при завершении атак".



"В юности он был нападающим, и вы можете видеть его авторитет, когда он получает возможность завершить атаку", — цитирует Сульшера Daily Mail.