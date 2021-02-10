Мактоминей вывел "Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вышел в в четвертьфинал Кубка Англии, в экстра-таймах сломив сопротивление "Вест Хэма" благодаря голу Скотта Мактоминея — 1:0.

Уже в самом начале матча "молотобойцы" потеряли с травмой ведущего защитника Анджело Огбонну, однако это не сказалось на надежности обороны команды Дэвида Мойеса.



В первом тайме "Вест Хэм" ровным счетом ничего не показал в атаке, но зато без особых проблем сдержал "Юнайтед", чья игра впереди тоже была не на высоте. "Красные дьяволы" хотя бы нанесли несколько неточных и заблокированных ударов, однажды попав в створ ворот Лукаша Фабиански.



Второй тайм начался с опаснейшего момента в исполнении Маркуса Рэшфорда, которого бросила оборона гостей, но который не смог пробить Фабиански.



Дальше этого дело у хозяев не пошло — "Вест Хэм" уверенно выдерживал давление и не позволял создавать моменты.



Игра неторопливо перетекла в экстра-таймы, и как раз в середине первой дополнительной 15-минутки судьба матча была решена. Рэшфорд скинул мяч на ворвавшегося в штрафную по центру Скотта Мактоминея, который в касание поразил ворота — 1:0.



"Юнайтед" не составило труда довести дело до победы. "Вест Хэм" никак не мог наладить контроль над мячом, не говоря уже о создании моментов — за 120 минут "молотобойцы" лишь раз пробили в створ.



Видимо, план "Вест Хэма" состоял в том, чтобы уповать на случайные контратаки и продержаться до серии пенальти. И этот план почти сработал, потому что "Юнайтед" был далек от своих лучших образцов. Тем не менее, на один гол "дьяволы" наиграли.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм" – 1:0 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Мактоминей 97.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Уильямс 90), Линделеф, Магуайр, Теллес (Шоу 90), Матич (Мактоминей 73), Фред, Гринвуд (Кавани 86), Ван де Бек (Фернандеш 73), Рэшфорд.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Доусон, Огбонна (Диоп 16, Фредерикс 45), Крессуэлл, Райс, Нобл, Соучек, Форнальс (Бенрахма 88), Боуэн (Джонсон 45), Ярмоленко (Одубеко 54, Лансини 112).



"Бернли" — "Борнмут" – 0:2 (0:1)



Голы: Сарридж 21, Станислас 88 (пен).