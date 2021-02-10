Ширер: "Челси" нужен центральный нападающий топ-уровня для борьбы за титул"

Легенда английского футбола Алан Ширер заявил, что "Челси" сможет включиться в борьбу за титул Премьер-Лиги, только когда купит центрального нападающего топ-уровня.

Набрав 10 очков из 12 возможных при Томасе Тухеле "Челси" поднялся на пятую позицию в Премьер-Лиге, однако никто из игроков "синих" не забил в этом сезоне больше, чем шесть голов Тэмми Абрахэма.



По мнению Ширера, со своим нынешним составом Тухель сможет побороться только за попадание в топ-4, а для следующего шага "Челси" нужен проверенный бомбардир.



"Тухель дает шанс каждому. Он не использовал Маунта в первом матче, он поменял Чилуэлла на Алонсо, он привлекает Жиру. Он слегка изменил их схему и каждому дает возможность произвести впечатление на него".



"Но я по-прежнему думаю, что им не хватает центрального нападающего топ-уровня для борьбы за титул. Они поведут борьбу за четвертое место, но для выхода на следующий уровень, убежден, им нужен центральный нападающий топ-уровня", — цитирует Ширера Football.London.