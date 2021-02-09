"Кристал Пэлас" задумывается о расставании с Ходжсоном

"Кристал Пэлас" задумывается о расставании со своим главным тренером Роем Ходжсоном по окончании этого сезона.

В конце этого сезона у Ходжсона, которому грядущим летом исполнится 74, истекает контракт, и некоторые боссы клуба с "Селхерст Парк" видят это подходящим моментом, чтобы сменить Роя на более молодого и прогрессивного специалиста, как то предусматривает долгосрочный план развития клуба.



Вместе с тем у "Пэлас" есть определенные сомнения. Дело в том, что "орлы" находятся в очень сложном финансовом положении из-з пандемии коронавируса, и клубу просто жизненно необходимо оставаться в Премьер-Лиге — Ходжсон с этой задачей худо-бедно справляется.



Кроме того, по причине ограниченных финансовых возможностей "Пэлас" просто не смог бы дать преемнику Роя денег на перестройку команды.



Как бы то ни было, Ходжсон и "Пэлас" пока не обсуждали продление сотрудничества. Но если Рою все же придется уйти, "орлы" могут проявить интерес к Эдди Хау и Шону Дайчу.