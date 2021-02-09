Шоу никогда не думал об уходе из "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признался, что никогда не помышлял об уходе из клуба, несмотря на напряженные отношения с Жозе Моуриньо.

Шоу довелось поработать с Моуриньо в течение двух с половиной лет. Со временем Жозе стал испытывать разочарование от чрезмерной травматичности Люка, публично критикуя своего подопечного.



То было тяжелое время для Шоу, который сейчас находится в лучшей форме за всю свою карьеру, однако Люк не переставал верить в себя.



"Возможно, временами люди думали: "Он может уйти". Но я всегда верил в себя и верил, что смогу отвоевать свое место в команде и показать людям свои качества".



"Я чувствую, что начинаю делать это сейчас, но я все еще способен на большее. Я все еще довольно молод, и у меня есть время прибавить".



"То было сложное время, потому что я не имел возможности ответить. Однако многие люди здесь были на моей стороне, поэтому я чувствовал поддержку, и мне просто нужно было опустить голову и промолчать".



"Люди говорили плохие вещи насчет меня, но я лишь оглядываюсь на это как на жизненный урок, который сделал меня лучше как личность".



"Какие-то сомнения есть всегда. Мне не везло с травмами, но я всегда верил, что смогу быть важным игроком здесь. Я хотел играть здесь и показать людям, на что я способен. Надеюсь, я продолжу делать это, доказывая неправоту сомневавшихся", — цитирует Шоу Daily Mirror.