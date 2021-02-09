"Реа Сосьедад" примет "Юнайтед" в Турине
"Манчестер Юнайтед" стал очередным клубом, чей ближайший матч в еврокубках был перенесен на нейтральное поле из-за коронавирусных ограничений.
Не сумев преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов, 18 февраля "Юнайтед" должен был стартовать в плей-офф Лиги Европы выездом к "Реал Сосьедад".
Однако сегодня УЕФА объявил, что этот первый матч 1/16 финала Лиги Европы переносится из Сан-Себастьяна в Турин, на "Альянц Стэдиум" "Ювентуса". Дата и время игры не меняются.
При этом ответный матч, запланированный на 25 февраля, по-прежнему должен пройти в Манчестере на "Олд Траффорд".
09.02.2021 20:00
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