"Реа Сосьедад" примет "Юнайтед" в Турине

"Манчестер Юнайтед" стал очередным клубом, чей ближайший матч в еврокубках был перенесен на нейтральное поле из-за коронавирусных ограничений.

Не сумев преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов, 18 февраля "Юнайтед" должен был стартовать в плей-офф Лиги Европы выездом к "Реал Сосьедад".



Однако сегодня УЕФА объявил, что этот первый матч 1/16 финала Лиги Европы переносится из Сан-Себастьяна в Турин, на "Альянц Стэдиум" "Ювентуса". Дата и время игры не меняются.



При этом ответный матч, запланированный на 25 февраля, по-прежнему должен пройти в Манчестере на "Олд Траффорд".