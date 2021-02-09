Гвардиола не шутил насчет пенальтиста Эдерсона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он всерьез размышляет над тем, чтобы доверить исполнять пенальти голкиперу Эдерсону.

После победы 1:4 над "Ливерпулем" в минувший уикенд, когда Илкай Гюндоган стал третьим промахнувшимся с 11-метровой отметки игроком "горожан" в этом сезоне, Гвардиола заявил, что следующий пенальти может исполнить Эдерсон.



Многие восприняли слова Гвардиолы как шутку, потому что Хосеп уже высказывался в ироничной манере по этому поводу после победы 0:1 над "Шеффилд Юнайтед" в прошлом сезоне, когда пенальти не реализовал Габриэль Жезус, однако в преддверии матча Кубка Англии против "Суонси" Хосеп дал понять, что настроен серьезно.



"Он также должен отражать удары и участвовать в розыгрыше мяча, а затем мы посмотрим".



"Это зависит от доступных игроков. Прямо сейчас Серхио Агуэро не в форме, а Кевин Де Брюйне, который невероятен при исполнении пенальти, травмирован. Завтра мы посмотрим, но Эдерсон — это, конечно, вариант. Он хорош в этом".



"Пенальтист должен обладать характером и невероятной уверенностью в себе, чтобы сказать себе: "Хорошо, я пробью и забью", — цитирует Гвардиолу The Guardian.