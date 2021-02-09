"Арсенал" сыграет с "Бенфикой" в Риме вместо Лиссабона

Микель Артета Первый матч "Арсенала" в 1/16 финале Лиги Европы против "Бенфики" будет сыгран в Риме вместо Лиссабона.

В данный момент в Великобритании действуют строгие коронавирусные ограничения относительно въезда в страну из Португалии.

Португалия внесена в так называемый "красный список", поэтому два клуба совместно с УЕФА договорились провести назначенную на 18 февраля встречу на нейтральном поле, сообщает The Independent.

Ответная встреча, которая состоится спустя неделю, также будет перенесена на нейтральное поле, однако с заменой "Эмирейтс" заинтересованные стороны пока не определились.


Метки Арсенал, Бенфика, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2021 18:00

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