"Арсенал" сыграет с "Бенфикой" в Риме вместо Лиссабона

Первый матч "Арсенала" в 1/16 финале Лиги Европы против "Бенфики" будет сыгран в Риме вместо Лиссабона.

В данный момент в Великобритании действуют строгие коронавирусные ограничения относительно въезда в страну из Португалии.



Португалия внесена в так называемый "красный список", поэтому два клуба совместно с УЕФА договорились провести назначенную на 18 февраля встречу на нейтральном поле, сообщает The Independent.



Ответная встреча, которая состоится спустя неделю, также будет перенесена на нейтральное поле, однако с заменой "Эмирейтс" заинтересованные стороны пока не определились.