Коул: "Рэшфорд не станет таким нападающим, как Кавани"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Энди Коул заявил, что "красные дьяволы" не могут полагаться на Маркуса Рэшфорда как на главного бомбардира команды.

Наколотив 22 гола в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, в этой кампании Рэшфорд отличился уже 16 раз.



Однако Коул, на счету которого 121 гол в 275 матчах за "Юнайтед", все равно считает, что Маркусу никогда не стать основным 9-м номером команды — и пример Эдинсона Кавани это наглядно показывает.



"Маркус не станет таким беспощадным центральным форвардом, как Кавани".



"Маркус будет наскребать себе определенное количество голов сезон за сезоном, но он не тот, кто забивает по 20-25 голов. Я не думаю, что Маркус способен быть бомбардиром".



"Когда смотришь на игру Кавани за "Манчестер Юнайтед", ты четко понимаешь, что он может тебе дать", — сообщил Коул talkSPORT.