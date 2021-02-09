Хуан Себастьян Верон признался, что не жалеет о своем переходе в "Манчестер Юнайтед" в 2001 году.

Летом 2001 "Юнайтед" заплатил "Роме" за Верона рекордные для своего клуба и всего английского футбола 28 миллионов фунтов.



И хотя Хуан Себастьян успел выиграть Премьер-Лигу с "красными дьяволами", этот трансфер принято считать провальным. Спустя всего два года аргентинский полузащитник был продан в "Челси" за сумму почти вдвое меньше.



Тем не менее, сам Верон не жалеет о своем периоде в "Юнайтед", который превзошел его ожидания.



"Нет, я никогда не жалел о своем переходе. Я перешел в "Юнайтед", потому что у меня были некоторые проблемы с паспортом в Италии, и я подумал, что смена сценария успокоит мою душу".



"По правде говоря, я был пессимистичен насчет выступлений в Англии. Я предполагал, что жизнь там будет такой сложной в сравнении с латинским образом жизни, к которому я привык. Однако я обнаружил необычный клуб. Ты едва ли найдешь другой такой клуб, где такая хорошая организация и где так много людей готовы помочь".



"Если мне чего-то и не хватило, так это физических кондиций. Поскольку мы проводили больше матчей, чем я привык, уровень моей игры стал снижаться. У меня было так много взлетов и падений. У меня были действительно хорошие матчи, но другие я играл плохо".



"Я знаю, что не лучшим образом провел свой период в Англии", — сообщил Верон FourFourTwo.