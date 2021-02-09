Верон не жалеет о своем периоде в "Юнайтед"
Хуан Себастьян Верон признался, что не жалеет о своем переходе в "Манчестер Юнайтед" в 2001 году.
Летом 2001 "Юнайтед" заплатил "Роме" за Верона рекордные для своего клуба и всего английского футбола 28 миллионов фунтов.
И хотя Хуан Себастьян успел выиграть Премьер-Лигу с "красными дьяволами", этот трансфер принято считать провальным. Спустя всего два года аргентинский полузащитник был продан в "Челси" за сумму почти вдвое меньше.
Тем не менее, сам Верон не жалеет о своем периоде в "Юнайтед", который превзошел его ожидания.
"Нет, я никогда не жалел о своем переходе. Я перешел в "Юнайтед", потому что у меня были некоторые проблемы с паспортом в Италии, и я подумал, что смена сценария успокоит мою душу".
"По правде говоря, я был пессимистичен насчет выступлений в Англии. Я предполагал, что жизнь там будет такой сложной в сравнении с латинским образом жизни, к которому я привык. Однако я обнаружил необычный клуб. Ты едва ли найдешь другой такой клуб, где такая хорошая организация и где так много людей готовы помочь".
"Если мне чего-то и не хватило, так это физических кондиций. Поскольку мы проводили больше матчей, чем я привык, уровень моей игры стал снижаться. У меня было так много взлетов и падений. У меня были действительно хорошие матчи, но другие я играл плохо".
"Я знаю, что не лучшим образом провел свой период в Англии", — сообщил Верон FourFourTwo.
09.02.2021 16:00
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Последние комментарии:
кривоногое говно уровня хрюндерсона-зеропука
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Оказывается, я ничего не понимаю в футболе...
Сегодня вот узнал, что Рафаэль Варан не француз, а бельгиец. Хуан Себастьян Верон играл за Лацио, однако, за его трансфер почему-то заплатили Роме... Такие статьи только на Яндекс.Дзен писать!!!
А вообще, рекомендую автору по утрам не забывать принимать таблетки, а то в следующей статье у него Кокорин окажется футболистом))
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Нонейм какойто
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