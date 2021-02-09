МЮ повременит с новым контрактом для Сульшера
"Манчестер Юнайтед" решил отложить переговоры со своим главным тренером Оле Гуннаром Сульшером о новом контракте до конца сезона.
Сульшер тренирует "красных дьяволов" уже более двух лет, и на протяжении почти всего этого времени будущее Оле Гуннара является предметом интенсивных спекуляций.
Сульшер остается довольно противоречивой фигурой не только среди фанатов "Юнайтед", но и среди своих боссов, которые, как утверждает The Sun, обеспокоены нестабильными результатами команды.
Сейчас от действующего контракта Сульшера остается только 16 месяцев, однако клуб с "Олд Траффорд" пока не готов сесть за стол переговоров с норвежским специалистом и хочет посмотреть, как завершится этот сезон.
"Юнайтед" будет готов предложить Сульшеру новую сделку до 2023 с повышением зарплаты до 6 миллионов фунтов, если в остатке кампании 47-летний норвежец поучаствует в борьбе за титул Премьер-Лиги и обеспечит путевку в Лигу Чемпионов.
Также Сульшер может повысить свои шансы на новый контракт с помощью Кубка Англии, где "Юнайтед" играет против "Вест Хэма" в рамках 5-го раунда во вторник вечером.
09.02.2021 15:00
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Последние комментарии:
Сколько он получает?! Довольно мало для клуба такого масштаба. Понятно, почему его наняли.
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Ну, это понятно. Олег пока ещё не топ, конечно, но и "лэмпардом" никогда не был.
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