МЮ повременит с новым контрактом для Сульшера

"Манчестер Юнайтед" решил отложить переговоры со своим главным тренером Оле Гуннаром Сульшером о новом контракте до конца сезона.

Сульшер тренирует "красных дьяволов" уже более двух лет, и на протяжении почти всего этого времени будущее Оле Гуннара является предметом интенсивных спекуляций.



Сульшер остается довольно противоречивой фигурой не только среди фанатов "Юнайтед", но и среди своих боссов, которые, как утверждает The Sun, обеспокоены нестабильными результатами команды.



Сейчас от действующего контракта Сульшера остается только 16 месяцев, однако клуб с "Олд Траффорд" пока не готов сесть за стол переговоров с норвежским специалистом и хочет посмотреть, как завершится этот сезон.



"Юнайтед" будет готов предложить Сульшеру новую сделку до 2023 с повышением зарплаты до 6 миллионов фунтов, если в остатке кампании 47-летний норвежец поучаствует в борьбе за титул Премьер-Лиги и обеспечит путевку в Лигу Чемпионов.



Также Сульшер может повысить свои шансы на новый контракт с помощью Кубка Англии, где "Юнайтед" играет против "Вест Хэма" в рамках 5-го раунда во вторник вечером.