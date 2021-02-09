Каррагер: "Симпатизирую Магуайру"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер посочувствовал капитану "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру после ничьей 3:3 с "Эвертоном".

"Юнайтед" лишился победы в домашнем противостоянии с "Эвертоном" на исходе компенсированного времени, когда "ириски" результативно разыграл штрафной.



В том игровом эпизоде Магуайр слишком отошел назад, из-за чего "красные дьяволы" не смогли применить офсайдную ловушку.



Каррагеру кажется, что Магуайру просто не хватило смелости, однако Джейми сочувствует Харри, потому что и сам был склонен совершать подобные ошибки.



"Я симпатизирую ему, потому что я могу представить себя на его месте. Рафа Бенитес постоянно набрасывался на меня за то, как я защищаюсь при стандартных положениях в концовках матчей".



"Мне не хватало нервов, чтобы выдерживать линию. Я нервничал, что мы можем пропустить, и думал: "Мне нужно отбить мяч головой".



"Играя на этой позиции в обороне, как Харри Магуайр, и располагаясь в гуще игроков, где кто-то находится в офсайде, а кто-то совершает рывок, часто ты даже не видишь мяч".



"Ты лишь выпрыгиваешь и толкаешься, а я был склонен совершать ошибку, отходя на пару метров назад, чтобы увидеть мяч. Такое впечатление, что Харри Магуайр берет на себя чересчур большую ответственность".



"Думаю, он совершил эту ошибку из-за того, что был недостаточно смел, но я могу представить себя на его месте", — цитирует Каррагера Manchester Evening News.