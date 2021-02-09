У "Юнайтед" могут появиться шансы на Варана

Рафаэль Варан Грядущим летом у "Манчестер Юнайтед" может появиться возможность заполучить свою давнюю трансферную цель в лице защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Согласно слухам, покупка центрального защитника топ-уровня в пару к Харри Магуайру является приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.

И "красным дьяволам" может оказаться на руку та ситуация, которая сложилась в данный момент вокруг Варана, утверждает издание Marca.

После окончания этого сезона у Рафаэля останется всего 12 месяцев по контракту, и "Реал" будет готов продать 27-летнего бельгийца, если тот так и не заключит новую сделку.

Помимо "Юнайтед", в борьбу за Варана, оцениваемого в 44 миллиона фунтов, могут также вступить "Челси" и "Ювентус".


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 09.02.2021 13:52 # manutd-20champ
    бельгиец вице-капитан сборной Франции...

    (ответить)

  2. cardererer 09.02.2021 13:12 # cardererer
    Варан бельгиец ващето, сжечь михайло на костре

    (ответить)

  3. vtp 09.02.2021 13:09 # vtp
    готов продать 27-летнего бельгийца

    Источник: http://fapl.ru/posts/83979/?c=1

    WAT ?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: