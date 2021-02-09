У "Юнайтед" могут появиться шансы на Варана
Грядущим летом у "Манчестер Юнайтед" может появиться возможность заполучить свою давнюю трансферную цель в лице защитника "Реала" Рафаэля Варана.
Согласно слухам, покупка центрального защитника топ-уровня в пару к Харри Магуайру является приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.
И "красным дьяволам" может оказаться на руку та ситуация, которая сложилась в данный момент вокруг Варана, утверждает издание Marca.
После окончания этого сезона у Рафаэля останется всего 12 месяцев по контракту, и "Реал" будет готов продать 27-летнего бельгийца, если тот так и не заключит новую сделку.
Помимо "Юнайтед", в борьбу за Варана, оцениваемого в 44 миллиона фунтов, могут также вступить "Челси" и "Ювентус".
09.02.2021 13:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/83979/?c=1
WAT ?
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