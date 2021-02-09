Сиссе: "Мбаппе сделал бы "Ливерпуль" лучшей командой в мире"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джибриль Сиссе заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал бы "красных" "лучшей командой в мире".

В данный момент Мбаппе колеблется между новым контрактом с ПСЖ и отъездом из Парижа, а "Ливерпуль" называется одним из заинтересованных в Килиане клубов.



По мнению Сиссе, 22-летний француз соответствует стилю команды Юргена Клоппа и стал бы дорогим, но очень качественным усилением.



"Я могу представить его в "Ливерпуле". Это было бы дорого, но я думаю, парень стоит своих денег".



"Да, он бы подошел "Ливерпулю". Во-первых, он умен, он командный игрок, он может играть на различных позициях, и он бы хорошо дополнил Салаха и Мане. Если при этом останется Фирмино, это будет безумная команда. На мой взгляд, это была бы лучшая команда в мире".



"Я не знаю, какие инвестиции может позволить себе "Ливерпуль", но это было бы громкое приобретение ключевого игрока. Я хочу мечтать и хочу видеть его там", — сообщил Сиссе Daily Mail.