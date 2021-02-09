Сиссе: "Мбаппе сделал бы "Ливерпуль" лучшей командой в мире"

Килиан Мбаппе Экс-игрок "Ливерпуля" Джибриль Сиссе заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал бы "красных" "лучшей командой в мире".

В данный момент Мбаппе колеблется между новым контрактом с ПСЖ и отъездом из Парижа, а "Ливерпуль" называется одним из заинтересованных в Килиане клубов.

По мнению Сиссе, 22-летний француз соответствует стилю команды Юргена Клоппа и стал бы дорогим, но очень качественным усилением.

"Я могу представить его в "Ливерпуле". Это было бы дорого, но я думаю, парень стоит своих денег".

"Да, он бы подошел "Ливерпулю". Во-первых, он умен, он командный игрок, он может играть на различных позициях, и он бы хорошо дополнил Салаха и Мане. Если при этом останется Фирмино, это будет безумная команда. На мой взгляд, это была бы лучшая команда в мире".

"Я не знаю, какие инвестиции может позволить себе "Ливерпуль", но это было бы громкое приобретение ключевого игрока. Я хочу мечтать и хочу видеть его там", — сообщил Сиссе Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ, Сиссе

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. highneken 09.02.2021 12:39 # highneken
    Ок, давайте... Мбаппе в Ливерпуль, Холланда в Сити. Кокорина в Мю и погнали.

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  2. mancityman 09.02.2021 12:20 # mancityman
    Щас бы менять столицу Франции, на какую-то портовую хуету, лол

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