Салиба раскритиковал Артету

Защитник "Ниццы" Вильям Салиба раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

Так и не дебютировав в "Арсенале" за проведенные в клубе полгода, в январе Салиба был отправлен за практикой в "Ниццу".



19-летний Салиба расстроен, что Артета так и не дал ему полноценного шанса, сделав выводы по нескольким предсезонным матчам.



"Он сделал выводы насчет меня по двум с половиной матчам. Я бы хотел сыграть больше, но он сказал мне, что я не готов".



"Я ждал, что он даст мне шанс, но так бывает в футболе. Когда я приехал в "Арсенал", то сразу же приступил к индивидуальным тренировка и хотел проявить себя перед тренером".



"Сейчас я счастлив. Я хочу играть за "Ниццу". Когда ты являешься частью команды, это приятнее", — цитирует Салиба Daily Mirror.