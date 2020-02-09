Скоулз назвал слабое звено в обороне "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал Виктора Линделефа самым слабым звеном в обороне "красных дьяволов".

Субботняя ничья 3:3 против "Эвертона" в очередной раз обнаружила проблемы "Юнайтед" в обороне. В 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" пропустили 30 голов — на один меньше, чем находящийся в зоне вылета "Фулхэм".



Анализируя персоналии в четверке обороны "Юнайтед", Скоулз приходит к выводу, что его бывшему клубу нужно потратиться на более классного партнера для Харри Магуайра, нежели Линделеф.



"Нет, с такой обороной им не стать чемпионами. Все мы знаем, что эта команда способна много забивать, но как сказал Бруну Фернандеш, их оборона просто недостаточно хороша".



"Сложно ткнуть пальцем в кого-либо, потому что в индивидуальном отношении они кажутся нормальными игроками. Магуайр — хороший защитник, но у меня есть вопросы насчет Линделефа. И всегда были".



"Я не думаю, что он достаточно быстр, чтобы играть рядом с Магуайром. Я не думаю, что он достаточно агрессивен".



"Ван-Биссака всегда хорошо оборонялся. У Люка Шоу действительно хорошая серия матчей, он блестяще подключается вперед, а также хорош в защите", — цитирует Скоулза talkSPORT.