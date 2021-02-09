"Сити" потратил на трансферы более 1 миллиарда евро с лета 2016

Хосеп Гвардиола За последние 10 трансферных окон "Манчестер Сити" потратил на приобретение новых игроков более 1 миллиарда евро.

В своем свежем исследовании CIES Football Observatory анализирует трансферные доходы и расходы европейских топ-клубов, начиная с лета 2016.

Несмотря на впечатляющие цифры "Сити", за отчетный период "Барселона" потратила даже больше — 1.17 млрд. евро (1.03 млрд. фунтов). Правда, 700 млн. евро (614 млн. фунтов) каталонский клуб отбил с помощью продаж, тогда как "горожане" реализовали игроков на сумму почти вдвое меньше.

Самыми тратящими клубами Премьер-Лиги за последние 10 трансферных окон — разумеется, после "Сити" — стали "Челси" (849 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (730 млн. фунтов), "Эвертон" (615 млн. фунтов) и "Ливерпуль" (529 млн. фунтов).

За эти 10 окон заработал больше всех с продаж игроков в Европе "Монако" (665 млн. фунтов), а в Премьер-Лиге — "Челси" (579 млн. фунтов).

Если говорить об итоговом балансе, покупки минус продажи, то ни один представитель Премьер-Лиги не вышел в плюс по трансферам с лета 2016. Лучшие показатели здесь среди английских клубов имеют "Саутгемптон" (-44 млн. фунтов), "Вест Бромвич" (-64 млн. фунтов) и "Ньюкасл" (-68 млн. футов). А "Сити" (553 млн. фунтов) и "Юнайтед" (514 млн. фунтов) — худшие не только в Премьер-Лиге, но и во всей Европе.

Покупки и продажи с лета 2016

Покупки и продажи с лета 2016


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, трансферы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2021 09:00

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  1. arhangel777 09.02.2021 09:37 # arhangel777
    И что такого? Будто в кредит набрали а отдать нет чем))) Есть деньги, вот и тратят. Все законно, арбитраж не даст соврать!
    C’mon City!!!

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  2. apl-nash 09.02.2021 09:23 # apl-nash
    0
    0
    0 - финалов ЛЧ
    0
    0

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  3. mancityman 09.02.2021 09:13 # mancityman
    Тут будет гореть жопы портовых хуесосов, у одной обезьяны уже порвалась))

    КОРОЛИ!!!

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  4. gerrard08 09.02.2021 09:10 # gerrard08
    Позорники, до сих пор даже лч не удосужились взять.

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  5. danny949494 09.02.2021 09:08 # danny949494
    Сити и Челси братья! Короли!

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  6. mcfc-fantactic 09.02.2021 09:03 # mcfc-fantactic
    Еп, аный стыт))) как теперь нам с этим жить))). Короли!!!

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