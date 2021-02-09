Каррагер: "Ливерпулю" нужно купить трех игроков"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Ливерпуль" нуждается во встряске, которую обеспечила бы покупка трех классных игроков.

Проиграв "Манчестер Сити" со счетом 1:4 в минувший уикенд, "Ливерпуль" резко ухудшил свои шансы на защиту титула Премьер-Лиги. "Красные" находятся уже в 10 очках позади лидера, который вдобавок имеет матч в запасе.



По мнению Каррагера, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу снова пора обновить состав, как он это уже делал в прошлом. Джейми даже называет конкретные позиции, которые нуждаются в усилении.



"Когда Юрген Клопп взялся за работу, "Ливерпуль" был командой с шестого-седьмого места. В свое первое лето он привел трех игроков: Жоэля Матипа, Джорджиньо Вейналдума и Садио Мане. Это позволило им попасть в Лигу Чемпионов".



"В течение следующих 12 месяцев он привел Мохамеда Салаха летом, Виргила Ван Дейка в январе и Алиссона после финала Лиги Чемпионов 2018 года. Это вновь придало им импульс и позволило выиграть Лигу Чемпионов с титулом Премьер-Лиги".



"Думаю, "Ливерпуль" вернулся к той стадии, когда им снова нужно пригласить трех игроков, чтобы взбодриться".



"Я по-прежнему думаю, что они восстановят свою форму, но им нужно пригласить трех новых игроков".



"Они нуждаются в центральном защитнике, которого теперь могут обрести в лице Озана Кабака. Им нужно заменить Вейналдума, и им нужен кто-нибудь в тройку нападения".



"И я говорю не об игроках для скамейки. Я говорю об игроках, которые сразу вольются в основу, как это в свое время сделали Матип, Вейналдум, Мане и как сделали Салах, Ван Дейк, Алиссон. Это то, что нужно "Ливерпулю", — сообщил Каррагер в эфире.