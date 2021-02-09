Невилл ожидает от МЮ борьбы за титул только в следующем году

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не ожидает от "Манчестер Юнайтед" борьбы за титул Премьер-Лиги раньше следующего сезона.

Ничья 3:3 против "Эвертона" в субботу увеличила отставание "Юнайтед" от вершины таблицы до пяти очков, причем лидирующий "Манчестер Сити" имеет матч в запасе.



По мнению Невилла, "красные дьяволы" должны совершить несколько приобретений грядущим летом, чтобы стать реальным претендентом на титул.



"Они еще не готовы. Знаю, это расстраивает, но это не сюрприз. Думаю, они на правильном пути".



"В последние недели это стало очевидно. Ничья с "Арсеналом", ничья с "Ливерпулем", поражение от "Шеффилд Юнайтед", ничья с "Эвертоном" — с такими результатами тебе не стать чемпионом".



"Лично я не ожидаю, что "Манчестер Юнайтед" выиграет титул в этом году. Но я бы ожидал, что в этом году они будут ближе к "Ливерпулю" и "Сити", а уже в следующем включатся в чемпионскую гонку".



"Я ожидаю, что они будут претендовать на титул в следующем году, но я не думаю, что они купят центрального защитника. Возможно, еще одного крайнего защитника. Вратарская ситуация тоже несомненно нуждается в наблюдении. Было бы интересно увидеть правого вингера — и нападающего, что зависит от игры Гринвуда в заключительные месяцы этого сезона", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.