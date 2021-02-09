Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

23-й тур Премьер-Лиги получился чрезвычайно интересным. "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" и лишился реальных шансов защитить титул, "Манчестер Юнайтед" упустил победу на последней секунде, "Астон Вилла" вновь оказалась сильнее "Арсенала". Об этом и многом другом — в нашем отчетном материале.





"Астон Вилла" все еще сильнее "Арсенала"



Победа на "Эмирейтс" была одной из самых впечатляющих для команды Дина Смита в первой половине сезона. 3:0 в том поединке также дали старт сложному периоду "Арсенала", из которого команда Микеля Артеты выбралась в конце декабря. Но, набрав форму, лондонцы все равно оказались слабее "Астон Виллы", обошедшей их в турнирной таблице.



"Арсенал" потерпел второе поражение в течение одной недели, хотя теперь обстоятельства не играли такой роли. Гол "Виллы" на второй минуте встречи остался единственным. Команда Артеты не провалила матч — за исключением неправильных решений в отдельных ситуациях, это было обычное выступление "канониров". Они просто столкнулись с командой, которая на данный момент сильнее.



"Астон Вилла" весь сезон проводит, имея отложенные матчи, ее результаты прогнозируются сложно, и также сложно оценить ее турнирные задачи. Но после этого тура "Вилла" уже набрала то же количество очков, что и за весь предыдущий сезон. Большего прогресса в нынешнем чемпионате добился разве что "Вест Хэм".



"Ньюкасл" стал зрелищным



Стив Брюс давно говорил о желании сделать "Ньюкасл" более атакующий командой и также предпринимал несколько (коротких) попыток. Последнее преображение связывают с появлением в его тренерском штабе Грэма Джонса, бывшего помощника Роберто Мартинеса, который в этом сезон помогал в "Борнмуте" Джейсону Тиндаллу. "Ньюкасл" в первой игре после его появления уверенно победил на выезде "Эвертон", а в этом туре одержал и результативную домашнюю победу.



В победе над "Саутгемптоном", правда, были элементы и более знакомого "Ньюкасла", преодолевающего трудности без мяча. Три гола в первом тайме против одного гола соперника, но с потерями Каллума Уилсона и Хавьера Манкильо. После перерыва "Ньюкасл" остался в меньшинстве (удаление Хендрика), а затем доигрывал вдевятером, когда у Брюса не осталось замен. О влиянии Джонса на атаку можно только догадываться, но во втором тайме точно были актуальны советы менеджера: настроить команду на бой Стива Брюс всегда готов.



"Саутгемптон" снова проиграл, допустив несколько ошибок в обороне, хотя легким утешением для "святых" могло быть возвращение Янника Вестергора и четвертый в сезоне гол Джеймса Уорд-Проуза со штрафного. Лучшие дни с ними в команде обязательно вернутся.



"Фулхэм" и "Вест Хэм" упустили свой шанс



Лондонское дерби на "Крэйвен Коттадж" открывало перед "Вест Хэмом" возможность подняться в первую четверку. Эффектно победив на выезде "Астон Виллу", команда Дэвида Мойеса была фаворитом, но знала: с "Фулхэмом" сейчас всем приходится сложно.



Осложняя жизнь соперникам и играя неплохо, команда Скотта Паркера все же не может победить в 12 поединках кряду. Отсутствие человека, способного завершить атаку, определяет многое. Надежды на возрождение Александара Митровича невелики, равно как никто не возлагает их на плечи новичка Джоша Майи. Оба появились в концовке поединка, у Митровича был полумомент, хотя большую роль он сыграл в небольшом спектакле арбитра Майка Дина.



Еще один упущенный для "Фулхэма" шанс и разочарование для соперника. "Вест Хэм" слишком мало предложил в атаке, и Мойес во втором тайме был готов поменять каждого из своих футболистов передней линии. Возможно, лондонцы просто установили слишком высокую планку в этом году — и одно такое выступление им точно стоит простить. Шансы пробиться в четверку наверняка еще будут.



"Манчестер Юнайтед" не стоит надеяться на титул



Об этом после игры сказал сам Оле Гуннар Сульшер, даже если его и устроило выступление команды. В матче с "Эвертоном" "Манчестер Юнайтед" действительно был хорош в атакующем плане, но ошибки в обороне стоили манкунианцам победы. У "красных дьяволов" слишком хрупкий фундамент, чтобы всерьез надеяться на победу в чемпионате.



После того, как "Юнайтед" поднялся на вершину, команда потеряла очки в трех из четырех матчей. С "Эвертоном" случилось то, что обычно случается с соперниками "дьяволов". Команда Карло Анчелотти, пропустив два гола до перерыва, перевернула игру во втором тайме, а ушла от поражения за мгновения до финального свистка. В матче с "Саутгемптоном" подопечные Сульшера настолько увлеклись атакой, что забыли о том, что иногда нужно обороняться, а в Премьер-Лиге есть более устойчивые психологически соперники.



Кейн приводит "Тоттенхэм" в чувство



Харри Кейн не привык тратить лишнее время на лечение, а сейчас команда нуждалась в нем, как никогда прежде. В течение месяца с небольшим "Тоттенхэм" рухнул с первого места на восьмое, проиграв три подряд матча, и два с половиной из них — без Кейна. Как бы "шпоры" ни менялись, они уже более шести лет являются командой Харри Кейна, что было снова доказано в воскресенье.



Неожиданное появление Кейна в старте на игру с "Вест Бромвичем" преобразило всех его партнеров. Психологический эффект присутствия лидера был так же важен, как и игровой. Кейн сам упустил пару отличных шансов до перерыва, но во втором тайме доминирующий "Тоттенхэм" сломил гостей с прямым участием Харри. Да, в соперниках у лондонцев была худшая команда чемпионата, но разница в игре подопечных Моуриньо в сравнении с предыдущими матчами ощущалась.



Для "Вест Бромвича" это всего лишь очередное поражение, которое просто меняют статистику. По сути же, "дрозды" обречены, и ни один трюк Большого Сэма не в состоянии их привести в чувство. Своего Харри Кейна "Вест Бромвич" не имеет.



"Ливерпуль" не будет чемпионом



Когда "Тоттенхэм" потерял первое место, его забрал "Ливерпуль" — и судьба титула была в его руках. Руки оказались слабыми и подвели. Откат команды Юргена Клоппа получился даже более драматичным, чем падение "шпор", с которых спрос все-таки меньше. В новом году "Ливерпуль" эффектно побеждал "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", но это были удивительные исключения на фоне игры команды в остальных матчах.



Проиграв впервые с апреля 2017 года дома, "Ливерпуль" не может остановиться. За "Бернли" последовал "Брайтон", за ним — "Манчестер Сити". "Горожане" взяли верх тут впервые с 2003 года, и их успех, несмотря на большие ошибки Алиссона, был закономерным. Да, "Ливерпуль" держал удар до определенного момента, но не создавал голевых шансов. Их обилие всегда было атрибутом самых больших игр команды Клоппа. Сейчас "Ливерпуль" в матчах с конкурентами тоже дает больше, но этого мало для результата. И если робкий "Юнайтед" увозит домой 0:0, то "Сити" эффективно бьет по всем слабым местам чемпионов.



Чемпионами они будут еще недолго. И, похоже, что титул вернется к "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы выиграла 13-й подряд матч во всех турнирах, и четвертый подряд в чемпионате без Кевина де Брюйне. "Горожане" наверняка сбавят обороты, но серьезных конкурентов у них не видно.



"Челси" Тухеля все еще не проигрывает



Новому тренеру "Челси" повезло с соперниками в первых матчах. Не пропустив ни гола в трех поединках, "синие" также не столкнулись ни с кем, кто бы изъявил серьезное желание атаковать. Первой командой, прессингующей "Челси", в воскресенье стал "Шеффилд Юнайтед".



Подопечные Криса Уайлдера в этом году одержали уже три победы. "Шеффилд Юнайтед" играет без давления и страха, но также без нужного класса в атаке. Наличие его в составе "Челси" и сделало разницу в этом матче. Первый гол "синих" — с передачей Чилуэлла, забеганием Вернера и ударом Маунта — стал определяющим.



После перерыва команды обменялись ошибками, и "Шеффилд Юнайтед" все-таки удалось стать первой командой, забившей "Челси" Тухеля — пусть и при помощи автогола. Что пытался сделать в той ситуации Антонио Рюдигер, остается загадкой.



Иван Громиков специально для FAPL.ru