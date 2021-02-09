"Сити" сыграет с "Боруссией" в Будапеште вместо Менхенгладбаха

Как и "Ливерпуль", свой первый матч в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" проведет в Будапеште.

Накануне УЕФА подтвердил, что домашний по статусу матч для "РБ Лейпциг" против "Ливерпуля" 16 февраля переносится из Германии в столицу Венгрии.



Данный перенос обусловлен коронавирусными ограничениями, введенными в Германии. Поскольку ограничения с высокой вероятностью будут продлены, запланированный на 24 февраля матч между менхенгладбахской "Боруссией" и "Сити" тоже было решено перенести.



Таким образом, на следующей неделе "горожане" сыграют на "Пушкаш Арене" в Будапеште, прежде чем 16 марта примут "Боруссию" у себя на "Этихад".