"Сити" сыграет с "Боруссией" в Будапеште вместо Менхенгладбаха

Хосеп Гвардиола Как и "Ливерпуль", свой первый матч в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" проведет в Будапеште.

Накануне УЕФА подтвердил, что домашний по статусу матч для "РБ Лейпциг" против "Ливерпуля" 16 февраля переносится из Германии в столицу Венгрии.

Данный перенос обусловлен коронавирусными ограничениями, введенными в Германии. Поскольку ограничения с высокой вероятностью будут продлены, запланированный на 24 февраля матч между менхенгладбахской "Боруссией" и "Сити" тоже было решено перенести.

Таким образом, на следующей неделе "горожане" сыграют на "Пушкаш Арене" в Будапеште, прежде чем 16 марта примут "Боруссию" у себя на "Этихад".


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2021 00:05

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  1. mancityman 09.02.2021 00:24 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. wolfsmensch 09.02.2021 00:13 # wolfsmensch
    Будапешт так столицей еврофутбола станет)

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  3. ganinilyha 09.02.2021 00:09 # ganinilyha
    А ответку с Атлетами вроде планируют в Лондоне

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