"Сити" сыграет с "Боруссией" в Будапеште вместо Менхенгладбаха
Как и "Ливерпуль", свой первый матч в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" проведет в Будапеште.
Накануне УЕФА подтвердил, что домашний по статусу матч для "РБ Лейпциг" против "Ливерпуля" 16 февраля переносится из Германии в столицу Венгрии.
Данный перенос обусловлен коронавирусными ограничениями, введенными в Германии. Поскольку ограничения с высокой вероятностью будут продлены, запланированный на 24 февраля матч между менхенгладбахской "Боруссией" и "Сити" тоже было решено перенести.
Таким образом, на следующей неделе "горожане" сыграют на "Пушкаш Арене" в Будапеште, прежде чем 16 марта примут "Боруссию" у себя на "Этихад".
09.02.2021 00:05
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КОРОЛИ!!!
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Будапешт так столицей еврофутбола станет)
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А ответку с Атлетами вроде планируют в Лондоне
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