Вернер потерял веру, что Лэмпард сможет попасть в топ-4

Нападающий "Челси" Тимо Вернер признался, что у него появились большие сомнения насчет попадания "синих" в топ-4 Премьер-Лиги при Фрэнке Лэмпарде.

При Томасе Тухеле в качестве главного тренера "Челси" набрал 10 очков из 12 возможных и благодаря этому рывку поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.



В этот период Вернер так и не прервал свою голевую засуху в Премьер-Лиге, но определенно улучшил свою игру, заработав два пенальти и отдав одну результативную передачу в двух последних матчах.



Теперь Тимо гораздо увереннее насчет перспектив "Челси" в этом сезоне и надеется продолжить восхождение по таблице.



"Если мы вернемся на три-четыре матча назад, когда нашего нынешнего тренера еще не было здесь, мы находились в девяти или 10 очках от топ-4".



"Мы смотрели в таблицу и чувствовали: "О, это может быть не такой уж хороший сезон". Теперь наши дела идут очень хорошо, мы вернулись в форму, и если мы продолжим в том же духе, мы сможем подвергнуть большему давлению другие команды", — цитирует Вернера Goal.