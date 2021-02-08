Вернер потерял веру, что Лэмпард сможет попасть в топ-4

Тимо Вернер и Фрэнк Лэмпард Нападающий "Челси" Тимо Вернер признался, что у него появились большие сомнения насчет попадания "синих" в топ-4 Премьер-Лиги при Фрэнке Лэмпарде.

При Томасе Тухеле в качестве главного тренера "Челси" набрал 10 очков из 12 возможных и благодаря этому рывку поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

В этот период Вернер так и не прервал свою голевую засуху в Премьер-Лиге, но определенно улучшил свою игру, заработав два пенальти и отдав одну результативную передачу в двух последних матчах.

Теперь Тимо гораздо увереннее насчет перспектив "Челси" в этом сезоне и надеется продолжить восхождение по таблице.

"Если мы вернемся на три-четыре матча назад, когда нашего нынешнего тренера еще не было здесь, мы находились в девяти или 10 очках от топ-4".

"Мы смотрели в таблицу и чувствовали: "О, это может быть не такой уж хороший сезон". Теперь наши дела идут очень хорошо, мы вернулись в форму, и если мы продолжим в том же духе, мы сможем подвергнуть большему давлению другие команды", — цитирует Вернера Goal.


Метки Вернер, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 23:00

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  1. h22o 09.02.2021 00:23 # h22o
    вместо забивать, 3.14здит

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  2. best-fanunited 08.02.2021 23:46 # best-fanunited
    Ох и типов абрашка понакупал. Вместо того чтобы играть они сразу экспертами становятся, а на поле как говно

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  3. gandalf 08.02.2021 23:43 # gandalf
    конч тупой. второй торрес.

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