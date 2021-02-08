Вернер потерял веру, что Лэмпард сможет попасть в топ-4
Нападающий "Челси" Тимо Вернер признался, что у него появились большие сомнения насчет попадания "синих" в топ-4 Премьер-Лиги при Фрэнке Лэмпарде.
При Томасе Тухеле в качестве главного тренера "Челси" набрал 10 очков из 12 возможных и благодаря этому рывку поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.
В этот период Вернер так и не прервал свою голевую засуху в Премьер-Лиге, но определенно улучшил свою игру, заработав два пенальти и отдав одну результативную передачу в двух последних матчах.
Теперь Тимо гораздо увереннее насчет перспектив "Челси" в этом сезоне и надеется продолжить восхождение по таблице.
"Если мы вернемся на три-четыре матча назад, когда нашего нынешнего тренера еще не было здесь, мы находились в девяти или 10 очках от топ-4".
"Мы смотрели в таблицу и чувствовали: "О, это может быть не такой уж хороший сезон". Теперь наши дела идут очень хорошо, мы вернулись в форму, и если мы продолжим в том же духе, мы сможем подвергнуть большему давлению другие команды", — цитирует Вернера Goal.
08.02.2021 23:00
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вместо забивать, 3.14здит
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Ох и типов абрашка понакупал. Вместо того чтобы играть они сразу экспертами становятся, а на поле как говно
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конч тупой. второй торрес.
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