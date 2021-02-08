Алаба потребует от "Челси" зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю

Переход Давида Алабы в "Челси" будет маловероятен, если защитник "Баварии" не поумерит свои аппетиты насчет зарплаты.

Напомним, 28-летний Алаба отказался от нового контракта с "Баварией" и теперь должен покинуть Мюнхен свободным агентом по окончании этого сезона.



Буквально на днях авторитетное издание The Guardian сообщило, что Давид является трансферной целью для нового рулевого "Челси" Томаса Тухеля, который осведомлен о таланте игрока сборной Австрии еще со времен своей работы в Бундеслиге.



Однако The Telegrpah сильно сомневается, что Алаба продолжит свою карьеру на "Стэмфорд Бридж". Дело в том, что в своем новом клубе Давид рассчитывает получить контракт зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю — или 20 млн. фунтов в год.



На данный момент самый высокооплачиваемый игрок команды Тухеля в лице полузащитника Нголо Канте получает около 300 тыс. фунтов в неделю, так что запросы Алабы могут показаться "синим" неадекватными, несмотря на статус Давида как свободного агента.



Если Алаба не поумерит свои аппетиты, "Челси" может обратиться к другим вариантам в своем шорт-листе по укреплению центра обороны включая Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и одноклубника Давида Никласа Зюле.