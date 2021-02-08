Макманаман раскритиковал Алиссона за "дилетантские ошибки"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман раскритиковал голкипера мерсисайдцев Алиссона за "дилетантские ошибки".
Вернувшись в ворота "Ливерпуля" после болезни, Алиссон предрешил судьбу воскресного матча против "Манчестер Сити" (1:4).
После того, как "красные" сделали счет 1:1, Алиссон совершил две подряд ошибки, просто отдавая мяч на соперника и молниеносно получая результативную атаку на свои ворота.
Макманаман удивлен игрой Алиссона и даже считает, что бразилец провел худший матч, чем кто-либо за всю истории Премьер-Лиги.
"Их голкипер провел, наверное, худший матч, что мы когда-либо видели в Премьер-Лиге и за "Ливерпуль".
"Они вернулись в игру, сделав счет 1:1, а затем он необъяснимым образом пустил игру под откос. Из-за его дилетантских ошибок положительный результат оказался недостижим для "Ливерпуля".
"Это очень непохоже на него. Мы знаем, что он пропустил несколько матчей из-за болезни, но он вернулся на эту игру. Даже в случае с четвертым голом кажется, что он ошибся, хотя это не отменяет того, что Фил Фоден нанес славный удар. Такая игра несвойственна для него", — цитирует Макманамана Daily Mail.
08.02.2021 21:00
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