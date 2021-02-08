"Юнайтед" переключился на Конате

Ибраима Конате "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраиму Конате.

В этом сезоне не утихают разговоры о том, что Харри Магуайру нужен более классный партнер по центру обороны, нежели Виктор Линделеф или Эрик Байи.

С переездом на "Олд Траффорд" связывали Дайо Упамекано, однако The Telegraph утверждает, что теперь "красные дьяволы" переключились на его одноклубника Конате.

"Юнайтед" изначально не был фаворитом в борьбе за Упамекано, которого также хотят "Бавария" и "Челси", поэтому "дьяволы" решили купить 21-летнего Конате, который играет ничуть не хуже Дайо.

Также сообщается, что укрепление центра обороны является приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.


Метки Конате, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 08.02.2021 21:08 # ensiferum
    По слухам они также покупают Миленковича и подписывают Рамоса.

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  2. quavo 08.02.2021 20:30 # quavo
    Нигеры не нужны в защиту. Стоит обратить внимание на романьоли

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