"Юнайтед" переключился на Конате

"Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраиму Конате.

В этом сезоне не утихают разговоры о том, что Харри Магуайру нужен более классный партнер по центру обороны, нежели Виктор Линделеф или Эрик Байи.



С переездом на "Олд Траффорд" связывали Дайо Упамекано, однако The Telegraph утверждает, что теперь "красные дьяволы" переключились на его одноклубника Конате.



"Юнайтед" изначально не был фаворитом в борьбе за Упамекано, которого также хотят "Бавария" и "Челси", поэтому "дьяволы" решили купить 21-летнего Конате, который играет ничуть не хуже Дайо.



Также сообщается, что укрепление центра обороны является приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.