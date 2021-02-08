"Юнайтед" переключился на Конате
"Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраиму Конате.
В этом сезоне не утихают разговоры о том, что Харри Магуайру нужен более классный партнер по центру обороны, нежели Виктор Линделеф или Эрик Байи.
С переездом на "Олд Траффорд" связывали Дайо Упамекано, однако The Telegraph утверждает, что теперь "красные дьяволы" переключились на его одноклубника Конате.
"Юнайтед" изначально не был фаворитом в борьбе за Упамекано, которого также хотят "Бавария" и "Челси", поэтому "дьяволы" решили купить 21-летнего Конате, который играет ничуть не хуже Дайо.
Также сообщается, что укрепление центра обороны является приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.
08.02.2021 20:00
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