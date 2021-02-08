Сульшер: "Хендерсон — не самый терпеливый парень"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что голкипер Дин Хендерсон нетерпелив в ожидании своего шанса позади Давида Де Хеа.

Проведя два блестящих сезона в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, прошлым летом Хендерсон вернулся на "Олд Траффорд", но пока сыграл только 10 матчей за родной клуб, включая три в Премьер-Лиге.



Де Хеа сохраняет статус первого номера команды, несмотря на регулярные осечки, как, например, в матче против "Эвертона" в минувший уикенд (3:3), и это делает Хендерсона еще нетерпеливее.



"Всякий раз, получая шанс, Дин играл хорошо. Он стал более зрелым и, как мне кажется, улучшил свою игру".



"Знаю, он играет не так много, как в прошлом сезоне, но его прогресс виден в каждом сыгранном им матче и на тренировках".



"Он упорно работает над парой аспектов в своей игре, и мы разговаривали с ним — я под впечатлением от его настроя и работоспособности".



"Конечно, он не самый терпеливый парень. Он хочет играть в каждом матче, потому что знает, что сыграет хорошо. Пускай так и продолжается, потому что он прибавил с момента возвращения сюда", — цитирует Сульшера Sky Sports.